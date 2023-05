Colo Colo venció a Audax Italiano en la fecha 13 del Campeonato Nacional, pero con polémica. A los 90'+8, los itálicos denunciaron una posible mano de Agustín Bouzat en el área, pero el árbitro José Cabero la desestimó luego de un contacto con el VAR y dio término al partido.

La decisión arbitral desató el enojo del plantel de Audax e incluso un colaborador del cuerpo técnico ingresó a la cancha para mostrarle la imagen de la jugada a Cabero. ¿Y qué dijeron desde Colo Colo? Tras el partido, fue Esteban Pavez quien se pronunció.

En zona mixta, el capitán albo habló con los medios de comunicación. "Creo que la pudieron haber cobrado, el VAR a veces te cobra o no te cobra, es muy raro, hoy nos tocó a nosotros. Pudieron haberla cobrado fácilmente y no pasaba nada", afirmó con sinceridad.

"El árbitro dijo que el tiro libre era la última jugada del partido. Me acerqué y me dijo que la última jugada fue el tiro libre, de ahí viene el supuesto penal y no se pateó. Para mí mejor que no hubieran pateado, pero pudo haber cobrado el penal, la decisión era de él. Viéndolo, para mí pudo ser penal", confirmó.

Sobre el resto del partido, Pavez declaró que son "importantes los tres puntos, pero terminé muy caliente porque tuvimos últimos 20 minutos malos. Perdimos la concentración y nos perjudicó. Si queremos ser campeones, tenemos que mejorar mucho".

"Nos falta contundencia. Tuvimos 60 minutos buenos, pero después el equipo baja, falta el finiquito y la concentración atrás porque Audax nos pudo empatar", analizó Pavez. Por último, aprovechó de disipar rumores sobre un quiebre interno: "Tenemos un excelente grupo y cuerpo técnico, las cosas en el camarín están muy buenas".