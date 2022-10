Marco Rojas, quien ingresó en los minutos finales del clásico entre Colo Colo y Universidad Católica, se refirió a la igualdad obtenida en el Estadio Monumental. El Kiwi lamentó que no pudieran concretar las chances que tuvieron, pero valor haber dado "un paso más" hacia el objetivo final.

Colo Colo igualó ante Universidad Católica en un nuevo clásico del Campeonato Nacional. En el Estadio Monumental, albos y cruzados animaron un intenso partido, donde buscaron hasta el final un gol que cambiara el resultado.

En la segunda mitad, Gustavo Quinteros movió el tablero y metió tres cambios con el anhelo de encontrar la apertura de la cuenta. Al 79', dejó salir a Gabriel Costa para abrirle camino a Marco Rojas, aunque poco pudo hacer para mover la balanza.

Tras el pitazo final, el Kiwi conversó con TNT Sports sobre sus sensaciones del partido. "Fue difícil entrar al partido, ya estaba muy caliente. Tuvimos nuestras chances para ganar y puede ser que los jugadores estén enojados por eso, pero estamos un paso más cerca", aseguró.

"El DT me dijo que encarara, atacara y siguiera con los demás. Había que seguir con eso, para ver si podía ayudar a los compañeros", complementó.

Además, el Kiwi se refirió a su adaptación a Chile durante los últimos meses. "Parte de mi familia ya me había dado experiencia con la cultura chilena, pero me han tocado partes difíciles para acostumbrarme. Pero voy de a poco, en tres meses me voy sintiendo mucho más cómodo", comentó.

"Estoy muy agradecido de estar acá, en esta parte del campeonato, arriba y cerca de ganar. Voy a disfrutar con mis compañeros y los demás esta semana, ojalá salir campeones el domingo, sería muy lindo", sentenció.