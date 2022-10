Gary Kagelmacher ve el vaso medio lleno tras empate de Universidad Católica ante Colo Colo: "Hasta el último momento pudimos ganar"

Los Cruzados y el Cacique animaron un intenso empate en el Monumental, y Gary Kagelmacher, que jugó fracturado, destacó que aunque iban por los tres puntos no se complican por llevarse solo uno. Sobre su dolencia, el central uruguayo apunta que "todavía no puedo entrenar a la par por el dolor, mañana vemos si se opera o no".