La triste reflexión de Claudio Borghi tras la goleada de River Plate a Colo Colo: "Hay que entender que no estamos para Copa Libertadores"

Colo Colo sufrió una derrota inapelable por 4-0 ante River Plate en la quinta fecha de Copa Libertadores. Los albos, quienes dieron la pelea al principio, hicieron una segunda mitad para el olvido y complicaron sus opciones para el último partido de fase, donde tienen que vencer sí o sí a Fortaleza si quieren avanzar a octavos de final.

El primer gol trasandino golpeó fuerte a los dirigidos de Gustavo Quinteros, quienes no se pudieron recuperar ni descontar. El Millonario, que venía golpeado por Covid-19 y recientemente eliminado de la Copa de la Liga, se hizo fuerte luego de la apertura de la cuenta y pasó por encima del equipo albo.

Y el análisis post partido ha sido categórico contra el Cacique. Uno que tuvo palabras luego del encuentro fue Claudio Borghi, ex entrenador colocolino, quien desde su tribuna en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports lanzó una triste reflexión del presente chileno en el torneo continental.

"Desgraciadamente, se van confirmando cosas que tienen que ver con planteles y variantes que no tiene el fútbol chileno. Colo Colo pudo abrir el marcador, quizás eso hubiese sido otra historia. Pero a partir del gol en el segundo tiempo, River siguió corriendo de una forma increíble. Se van dando realidades: a veces uno tiene que entender que no estamos para Copa Libertadores y estamos para otras situaciones", dijo el Bichi.

"Hay una realidad nacional donde pocos jugadores te dan pase entre líneas y, si hay jugadores que lo hacen, son uno o dos por equipo. El resto juega mucho lateral. Si ves a River, todo el mundo hace pase entre líneas", reflexionó el Bichi sobre el juego visto ayer en el Estadio Monumental argentino.

Borghi continuó su análisis y comparó el promedio de edad de ambos equipos. Los cuatro goles de ayer fueron hechos por jugadores hasta los 25 años: Agustín Palavecino (25), Nicolás de la Cruz (24), Héctor Martínez (24) y Ezequiel Barco (23).

"Cuando hablamos de equipos con mucha experiencia, esto te da la idea que son jugadores muy interesantes y de buen nivel. River es un club muy poderoso, pero es un equipo joven. Nosotros estamos discutiendo todavía si el Sub 21 tiene que jugar o no, si es por reglamento o no, y esto demuestra que el mejor equipo del fútbol argentino tiene juventud", concluyó.