La derrota de Colo Colo por goleada ante River Plate por Copa Libertadores fue un duro golpe para el plantel de Gustavo Quinteros, donde se tendrán que jugar el todo por el todo ante Fortaleza si es que sueñan con los octavos de final.

Para el comentarista de Deportes en Agricultura, Patricio Yáñez, el equipo estuvo jugando bien los primeros minutos, pero llegó un momento que todo se desestabilizó, donde los argentinos terminaron pasando por arriba.

"Fue en el minuto 42 y en el 52 de partido donde el mazazo fue demasiado importante. Hay que tener en consideración los 10 minutos que estuvieron intentando los jugadores de Colo Colo sacar esos elementos que no tenían que estar, el juez detuvo el partido hasta que esos chicos quedaran sentados. De ahí en adelante fue un despropósito Colo Colo. Perdido, sin ideas y sin presión. ¿Mejoró River? Mejoró. Uno tiene que tener consideración al momento de hacer el análisis. Fue mejorando, jugando mejor, apareciendo aquellos hombres que en la primera mitad no tenían espacio", comentó Yáñez.

En ese sentido, asegura que todavía hay una chance, por lo que el camarín debe dar vuelta la página, pero sin tener claro que se jugó mal en la segunda mitad, para no volver a repetir esos errores.

"Cerrar la página, decir 'muchachos, acá no ha pasado nada'. Siempre se hace un peor partido o un tiempo. Este fue ante River. En Copa Libertadores fue lejos lo peor la segunda mitad.Si viene cierto fue protagonista los primeros 30 minutos, que es presionar, manejar, ser un equipo corto. ¿Qué pasó con este Colo Colo de Costa, Solari, Pavez, Fuentes? ¿Qué les pasó? Yo me perdí. Está bien, hay un golpe anímico. En el fútbol esto de la justicia no existe, es quien tiene aciertos", detalla Yáñez.

Por lo mismo, asegura que también hubo factores externos que fueron sacando al equipo de Gustavo Quinteros de lo bien que estaban haciendo.

"Nos vamos perdiendo 1-0 (primer tiempo). En Chile fueron 60 minutos y perdimos 2-1. Ahora acá, en River, los primeros 30 o 35 fueron de lujo. Sí, es verdad, no le estoy poniendo. Sencillamente anularon al equipo de Gallardo, al equipo que va estar entre los cuatro mejores del torneo. La verdad es lo que pasa en la segunda mitad. Está lo de los tontitos. Pararon el partido durante 10 minutos con el show", finaliza.