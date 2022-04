El ex arquero y capitán de Universidad de Chile, Johnny Herrera, analizó la lesión de Brayan Cortés y el ingreso de Omar Carabalí como un factor clave en la derrota de Colo Colo ante River Plate por Copa Libertadores. Pero advirtió que al golero de origen ecuatoriano le falta continuidad.

Johnny Herrera y el error clave de Omar Carabalí en Colo Colo: "Si el profesor Quinteros no le da la oportunidad..."

El error de Omar Carabalí en la apertura del marcador por parte de River Plate en su triunfo ante Colo Colo por Copa Libertadores, dejó en evidencia la importancia hasta del menor factor en este tipo de competencias.

El arquero de origen ecuatoriano falló el balón que permitió el 1-0 de Matías Suárez, en una acción que Johnny Herrera explicó al detalle en TNT Sports: "No creo que haya sido por nervios. Es un partido ingrato: primera pelota cerca, un centro fuerte entre defensa y arquero que es difícil".

Según el triple campeón de América, la desgracia ocurra cuando Carabalí "opta por anticipar la jugada y por eso va con los pies. No le resultó, la dejó ahí y fue gol. Tiene responsabilidad, pero no le daría tanta", sentenció.

Herrera también se refirió a la lesión de Brayan Cortés. "Alguna vez me pasó. Creo que fue por no querer pegarle el rodillazo al compañero (Emiliano Amor). Lo más probable es que sea una distensión a nivel de la cadera, se pasa luego, ojalá sea así por el bien de Colo Colo porque es demasiado importante. Quedó demostrado".

Pero también asume que al arquero de reemplazo le falta recorrido. "Ojo que encuentro que Carabalí tiene muchas condiciones, pero si el tipo no juega, si el profesor Quinteros no le da la oportunidad después de partidos como cuando Cortés entrenó un día después de la selección (en marzo)…", puntualizó.

Por eso, Herrera siente que Carabalí todavía está falto de rodaje de cara a una instancia como la de un partido clave en Copa Libertadores. "Creo que deberían darle la oportunidad en esos partidos para que llegue con ritmo cuando pasen estas cosas", convino.

"Colo Colo cayó en lo físico"



Otro elemento que analizó Johnny Herrera fue el del grado de competitividad que tuvo Colo Colo ante un grande de Sudamérica. "Más allá de eso Colo Colo compitió, lo hizo bien, (Franco) Armani sacó dos pelotas buenas, dos de (Pablo) Solari, pero cayó en el segundo tiempo en lo físico".

"Empezó a bajar Solari, (Gabriel) Costa, a (Leonardo) Gil lo sacaron porque no daba más. Cuando bajó un poquito, River sin ser un equipo descollante logró pasarle por arriba por su experiencia y se llevó un partido que si era empate no pasaba nada. Para River era un buen punto", completó el ex arquero y capitán de Universidad de Chile.