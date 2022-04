Colo Colo no pudo contra River Plate y los argentinos se llevaron los tres puntos con triunfo con triunfo por 1-2 en el estadio Monumental de Santiago, partido válido por la fecha 3 del Grupo F de la Copa Libertadores.

Tras el duelo, la prensa argentina reconoció que el Cacique no le hizo nada fáciles las cosas al Millo de Marcelo Gallardo y Paulo Díaz.

“River peleó, acertó y marcha en la Libertadores”, titula Olé agregando que “el equipo de Gallardo sacó adelante un partido chivo en Santiago, lo ganó sobre el final con goles de Suárez y Barco, y quedó cerca de octavos con puntaje ideal. (…) En el léxico futbolero este miércoles a la noche River fue copero”.

Incluso, el tradicional medio deportivo al otro lado de la cordillera reconoció la polémica en la apertura de la cuenta: “con VAR podrían haber anulado el primer gol de River”, esto debido a la infracción de Paulo Díaz no cobrada en el inicio de la jugada que termina con la conquista de Matías Suárez.

Por su parte, el medio partidista La Página Millonaria destacó que “River pisó fuerte en Chile y se trajo tres puntos de oro”, mientras Depo de Diario Crónica titula “River perfecto: le ganó sobre el final a Colo Colo y puso un pie en los octavos de final de la Libertadores”.

La Nación también destacó el triunfo del Millo ante un aguerrido Cacique: “River, en modo copero: le ganó a Colo Colo en un duelo clásico de Libertadores y acaricia la clasificación”.

“La vocación ofensiva y el compromiso colectivo para afrontar un durísimo partido le permitieron llevarse una trabajada victoria ante Colo-Colo por 2-1 con tantos de Matías Suárez y Esequiel Barco”, complementaron.

La Nación sentencia que “el partido fue cien por ciento de Libertadores. Más copero no se consigue. Un juego muy cortado, con mucha fricción, intensidad, la pelota moviéndose constantemente y pierna fuerte a más no poder. (…) En ese contexto, River no se sintió cómodo”.