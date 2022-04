Colo Colo dio pelea ante River Plate por la Copa Libertadores, pero pagó caro su único error en el partido: en el minuto 83’, recuperó la pelota Paulo Díaz, abrió para Andrés Herrera, éste la envió al área, el portero Omar Carabalí, que había reemplazado al lesionado Brayan Cortés, la dejó muerta en la zona caliente y no perdonó Matías Suárez. Poco después, Esequiel Barco aumentó y Juan Martín Lucero descontó, pero tarde y no fue suficiente.

Eso sí, en la génesis de la jugada se reclamó falta de Paulo Díaz sobre Alexander Oroz, algo que no dejó pasar el DT de Colo Colo, Gustavo Quinteros. “Fue un partido bastante parejo, no hubo diferencias futbolísticas notorias para ningún equipo, cada uno tuvo dos o tres claras y los detalles en estos partidos marcan la diferencia. El detalle fue un terrible error del árbitro que no sólo era falta, sino la segunda amarilla para el jugador de River (Paulo Díaz). A partir de ahí ellos muy bien y tuvimos otro error. Después hicimos un gol válido cada uno y el empate era lo más justo. Hicimos un buen partido y estoy conforme con el rendimiento del equipo (…) Es inentendible que no haya VAR, hubiese sido anular el gol. Ahora nos tocó en contra, a ver si en los próximos partidos nos toca a favor (ríe). Igual nos equivocamos en la marca en el área. Más allá del error del árbitro, nos equivocamos, era una pelota fácil de resolver y terminó en gol”, comentó el estratega.

“No alcanzó porque River aprovechó un error del árbitro y nuestro en el área, que no marcamos, pero no hubo diferencias. Tuvimos un cabezazo solo de Falcón, otra solo de Solari que se desvía, ellos tuvieron el gol de afuera del área y un centro que viene de un error que aprovechan, pero no hubo diferencia, no vi mucha diferencia a favor de River. En el primer tiempo llegaron un poquito más con aproximaciones, pero fue un partido parejo, para cualquiera. Ellos hicieron bien la tarea porque convirtieron dos y nosotros uno”, abundó.

Eso sí, vio el vaso medio lleno. “Todos los partidos serán así. Enfrentamos a uno de los candidatos a campeón e hicimos un buen partido. Jugando así podemos pelear una clasificación, no tengo dudas. Más allá del resultado adverso siempre rescato lo positivo, que fue bastante. Lo único negativo fue el resultado, en el juego estoy muy conforme”, resaltó.

Sobre buscar más puntos afuera, dijo que “cuando salimos a jugar vamos a buscar los tres puntos donde sea, como hicimos en Brasil lo haremos en Perú y en Argentina. No se puede pensar en otra cosa. Que el rival no te deje o juegue mejor es una cosa de juego, pero siempre saldremos a ganar, es fundamental eso. El objetivo principal es el Campeonato Nacional, ya lo dijimos al comienzo, debemos ser campeones de algo que se nos escapó por situaciones externas el año pasado por muy poquito y la ilusión en la Copa Libertadores es llegar lo más lejos posible. Hoy era una medida muy buena, ante un candidato y me quedé muy conforme, vamos a intentar en los próximos partidos ir a buscar los resultados para obtener la clasificación”.

Finalmente, Quinteros explicó que “River juega muy bien, tiene mucho juego interior, los dos delanteros y los tres volantes que llegan siempre más los laterales. Hay que estar muy concentrado en el juego interior, filtran bien pases, van a la segunda pelota a partir de un pivoteo, meten diagonales al frente del área, se mueven muy bien, tienen gente que meten buenos pases. Contrarrestamos bastante, casi todo el partido, la más parecida fue el segundo gol donde mantienen la posesión de un lado hacia a otro y rematan de media distancia. Fue uno de los detalles que vimos y no lo pudimos contrarrestar. Pero todo lo que mostró River lo entrenamos un día, porque tuvimos un clásico hace tres días y no pudimos practicar mucho tiempo, porque no hay recuperación, pero lo vimos en video. Juegan muy bien, generan situaciones con gran facilidad”.