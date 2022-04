Marcelo Gallardo deja elogios para Colo Colo tras la victoria de River Plate, pero no le gustó cómo estaba la cancha del Monumental

River Plate aguantó a un Colo Colo que le jugó de igual a igual por la tercera fecha del Grupo F de la Copa Libertadores 2022 en el estadio Monumental de Santiago y, sobre el final, los trasandinos se llevaron el triunfo por 1-2 gracias a detalles.

Tras el duelo el DT del Millo, Marcelo Gallardo, sostuvo que “enfrentamos a un muy buen equipo como Colo Colo, con una dinámica de juego y con confianza. Sabíamos que no sería fácil”.

El Muñeco agregó: “me parece que a medida que se desarrolló el partido nos sentimos más cómodos. Ellos bajaron la gran intensidad que intentaron imponer de entrada con su gente y en su cancha, en el segundo tiempo nos hicimos de la pelota, más tenencia, más aproximaciones que pudieron ser, faltó esa puntada final, nos faltaba concretar mejor. Estoy contento por los jugadores, necesitaban un partido rápidamente para pisar nuevamente fuerte en la Copa y terminamos redondeando una muy buena victoria de Copa Libertadores”.

Por otro lado el DT de los trasandinos tuvo críticas para el terreno de juego de La Ruca: “la cancha estaba muy mala, no picaba bien la pelota, no tuvimos la precisión en un campo así pero intentamos. Hubo algunos errores de salida que nos pudieron agarrar en peores condiciones, pero no pasó”.

Por último, Marcelo Gallardo sentenció que “fue un partido bastante parejo, Colo Colo es un rival que va a pelear con nosotros hasta el final para definir quiénes van a clasificar en este grupo”.

El próximo duelo de Colo Colo será frente a Alianza Lima por la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. El Cacique se mantiene segundo en la tabla con seis puntos, a tres de distancia del puntero River Plate (9) y por delante de Fortaleza (3) y los peruanos (0).