Colo Colo batalló y compitió de gran manera ante River Plate por la tercera fecha del Grupo F de la Copa Libertadores. No obstante, pagó caro el único error que cometió: tras una cuestionable barrida de Paulo Díaz sobre Alexander Oroz, que el árbitro no consideró como falta, el seleccionado chileno se mandó con calidad, abrió la pelota, Andrés Herrera la metió al área y Omar Carabalí la dejó “muerta” en área chica, algo que no perdonó Matías Suárez para abrir el marcador en una jugada que definió el partido, que finalizaría 2-1 tras tantos de Esequiel Braco y Juan Martín Lucero en forma de descuento para el local.

Carabalí, de 24 años, tuvo su debut internacional tras un infortunio del titular, Brayan Cortés, quien a la media hora salió a cortar un córner y sintió un dolor entre la zona costal y la cadera derecha. Entre lágrimas de impotencia, el iquiqueño debió ceder su lugar.

Pero, pese al error, hay respaldo absoluto para el ecuatoriano nacionalizado chileno en Colo Colo. “Carabalí entró bien, dio seguridad, en el primer gol no pudo tomar el balón, se le escapó entre las piernas, pero estuvo sólido. El segundo fue un golazo, difícil de sacarla. Tuvo buen juego aéreo, salió bien con los pies, dio bastante seguridad”, sentenció el entrenador albo, Gustavo Quinteros, tras el compromiso.

Consultado por la lesión del titular, dijo que “Cortés salió por un golpe muy fuerte, no lo dejaba jugar por el dolor. Hay que ver los estudios qué sale, espero que no sea nada grave. Después el arquero nuestro (Omar Carabalí) le hacen un golazo de afuera del área y en el primero puede ser que no estuvimos sólidos al defender en área chica, pero si hay algún error no le doy importancia, le doy importancia al juego, al equipo, a lo táctico, a la actitud que hubo hasta el final, se luchó ante un gran rival y se podría por lo menos haber empatado”.

Brayan Cortés será sometido a exámenes para ver su condición y ver si puede estar ante Alianza Lima en Perú el próximo jueves 5 de mayo a las 22:00 hora de Chile.