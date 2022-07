Inter de Porto Alegre cuenta las horas para la revancha ante Colo Colo, un juego al que le dieron máxima importancia. El cuadro brasileño debe remontar el 2-0 que consiguió el Cacique en el estadio Monumental si pretende acceder a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, instancia que ofrece un jugoso botín para los ocho equipos que logren su boleto a esa fase.

Así las cosas, el DT del cuadro gaúcho, Mano Menezes, no sólo cuidó a gran parte del elenco titular en la igualdad 1-1 frente al Ceará por la 15° jornada del Brasileirao. También recuperó a dos jugadores estelares que no pudieron estar en el reducto enclavado en Pedrero el 28 de junio.

Uno de ellos es el lateral derecho Fabricio Bustos. El argentino de 26 años sufrió una lesión muscular el 24 de junio, cuando el Colorado venció por 3-0 al Coritiba. Pero el ex Independiente de Avellaneda dejó atrás ese inconveniente y marcará la punta diestra de uno de los cuadros más grandes que tiene el estado de Río Grande do Sul. El trasandino ingresará por Heitor, precisamente quien lo reemplazó en el juego que no pudo terminar y también en Macul.

El otro que podrá ser parte del encuentro ante los albos es también rioplatense: el uruguayo Carlos de Pena también está a disposición de Menezes, quien hará ingresar al ex Dinamo Kiev de Ucrania en lugar de Joao Cardoso. En tanto, Moisés seguirá como lateral izquierdo, tal como terminó el duelo en Santiago, pues en aquel cotejo reemplazó a René y pudo marcar de mejor manera a Pablo Solari, quien de todas maneras se las ingenió para anotar el segundo gol para la escuadra dirigida por Gustavo Quinteros.

La oncena que piensa Mano Menezes para que Inter de Porto Alegre dé vuelta la llave ante Colo Colo

Así las cosas, el Inter de Porto Alegre dispondrá de una formación con tres cambios, aunque Taison y David también podrían comenzar el jugeo, algo que Mano Menezes determinará en las últimas horas, quizás a la espera de lo que defina su colega para reemplazar al desgarrado César Fuentes.

De este modo, la probable alineación del Colorado será con Daniel en la portería; Fabricio Bustos, Vitao, Gabriel Mercado y Moisés en la zaga; Gabriel y Edenilson en la zona media; Pedro Henrique (Taison), Alan Patrick y Carlos de Pena en labores creativas; Alemao (David) como eje del ataque.