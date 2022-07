Colo Colo partió su semana con el pie derecho y el martes logró un importante triunfo ante Inter de Porto Alegre por la ida de octavos de final de Copa Sudamericana. Juan Martín Lucero abrió la cuenta luego de una habilitación de Gabriel Costa, encendiendo las ilusiones en menos de 15 minutos del primer tiempo.

En la segunda mitad llegó el turno de Pablo Solari. El Pibe marcó el 2-0 definitivo para el Cacique a los 10 minutos del complemento luego de recibir un rebote de Gabriel Costa, meterse en el área rival y rematar sin titubeos al arco de Daniel.

"Por suerte se me dio el gol y estoy contento por eso. Tuve un festejo especial porque fueron muchas cosas, se dijeron muchas cosas y este gol me sube porque venía de la lesión, no venía bien. Me sube el autoestima y me siento mucho mejor", manifestó el Pibe luego del partido.

Y su gol no pasó desapercibido. Con todos los partidos de ida ya disputados, Conmebol eligió los tantos más destacados de esta semana de Copa Sudamericana. Cuatro fueron escogidos como los mejores candidatos y los hinchas tendrán la última palabra.

El Pibe entra en competencia con Leandro Lozano, quien marcó el 2-0 de Nacional sobre Unión de Santa Fe, y Jonathan Calleri, autor del 4-1 de Sao Paulo sobre Universidad Católica. Por último, Solari compite con el 2-0 definitivo de Olimpia sobre Atlético Goianiense, marcado por Alejandro Silva.