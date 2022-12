Colo Colo se ha movido en el mercado de pases y ya tiene cuatro refuerzos amarrados: dos de ellos ya fueron confirmados, el portero Fernando de Paul y el defensor central Ramiro González, quien tuvo una evaluación médica que fue aplaudida por la dirigencia y ahora sí pudo integrarse al Cacique. También está muy avanzada la llegada de Erick Wiemberg, mientras que este martes 13 de diciembre Matías Moya se realizó los exámenes médicos antes de firmar un contrato por tres años con los albos.

Pero Gustavo Quinteros todavía no tiene sus necesidades cubiertas, pues requiere un jugador de perfil ofensivo que pueda llenar el cupo extranjero que dejó el peruano-uruguayo Gabriel Costa, quien terminó su contrato en el Cacique y se incorporó a Alianza Lima. Ante ese panorama, el DT santafesino le hizo una sugerencia a la gerencia deportiva de Blanco y Negro: fichar a Sebastián Palacios.

El delantero argentino de 30 años milita en el Panathinaikos de la primera división de Grecia, cuadro en el que milita por segunda temporada. En su primera campaña en uno de los equipos más grandes del balompié helénico, el atacante surgido de las divisiones inferiores de Boca Juniors anotó 11 goles en la liga y otros dos en la Copa que su equipo ganó. Y en la presente edición liguera, suma cuatro conquistas al cabo de 10 cotejos en su equipo, que lidera con ocho puntos de ventaja sobre el AEK Atenas la máxima categoría griega tras 13 partidos.

Fue en una conversación con Al Aire Libre en Cooperativa que el representante de Palacios dejó abierta la puerta del estadio Monumental para este futbolista, quien también pasó por las filas de Talleres de Córdoba y del Pachuca de México. "Obviamente si se trata de un club de la jerarquía de Colo Colo, que juega Copa Libertadores de América y demás, la posibilidad existe", afirmó Carlos Granero.

"Dependerá de las condiciones deportivas y económicas que propongan, pero hasta ahora estamos hablando de supuestos. Nadie se ha contactado con nosotros. Ahora está el receso de las fiestas, pero la liga griega tiene un receso muy corto en este período", expresó el agente en la radioemisora.

De todas formas, para Granero no es tan sencilla la salida, pues Palacios cuenta con una buena consideración en el cuadro que defiende. "Sebastián tiene un año y medio más de contrato y todavía no he tenido contacto con ningún dirigente o alguna persona que me llame de forma oficial por parte de Colo Colo. Ni al jugador ni al Panathinaikos", aclaró el empresario, quien sin hablar de montos dejó claro que para concretar la negociación, ByN está obligado a negociar con el club para resarcirlo económicamente de alguna manera.

"Lo premiaron como el mejor jugador extranjero de la liga griega. En el campeonato pasado hizo 14 goles y su equipo salió campeón después de muchos años que no salía. Está en un muy buen momento profesional", dijo también en referencia a los tantos en la campaña. "Igual siempre su carrera fue regular, no tuvo muchos altibajos", concluyó Granero en alusión a la trayectoria de su representado, quien también registra estadías en Unión de Santa Fe, Independiente de Avellaneda, Newell's Old Boys y Arsenal de Sarandí.