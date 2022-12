Colo Colo ya suma dos incorporaciones en el mercado de fichajes, pero avanza con fuerza para sumar la tercera cara nueva. Se trata de Erick Wiemberg, lateral izquierdo de 28 años que llegará al Cacique a préstamo sin cargo, pero con una opción de compra en una operación que también incluye las cesiones del portero ecuatoriano-chileno Omar Carabalí y del extremo Juan Carlos Gaete a Unión La Calera, cuadro dueño del pase del valdiviano.

Pero el ex carrilero de Deportes Valdivia tuvo que cumplir el trámite que todo refuerzo debe: someterse al examen médico de rigor, aunque en el caso del ex marcador de punta de los Cementeros existía una mayor preocupación que lo habitual, pues desde el 29 de mayo de este año que no suma minutos en cancha a raíz de una operación que lo sacó de competencia. Una alarma habitual a la que se encendió con el fichaje del defensor central chileno-argentino Ramiro González.

Según el reporte de DaleAlbo, el diagnóstico de los facultativos del Cacique fue positivo, más allá de que la revisión arrojó un desbalance muscular totalmente normal para un futbolista profesional que pronto cumplirá siete meses sin partidos oficiales a raíz de una intervención quirúrgica para corregir una lesión osteocondral en la rodilla derecha.

De hecho, algo que da a entender que esa lesión quedó atrás exitosamente fue que Wiemberg inició la pretemporada de los caleranos, que tendrán a Gerardo Ameli como director técnico en el año venidero. Es más, hasta en doble turno se vio entrenar al zurdo que incluso llegó a debutar en la selección chilena de la mano de Martín Lasarte. Y que se vislumbra como el reemplazante de Gabriel Suazo, en caso de que el capitán colocolino consiga su objetivo de dar el salto a Europa.

Para continuar con esa puesta a punto, el nuevo lateral que tendrá Gustavo Quinteros seguirá con ese plan que ha llevado a cabo. El 20 de diciembre está pactado que el plantel estelar del Eterno Campeón retorne de sus vacaciones y el 2 de enero, tiene fijado el viaje a Argentina para afrontar la parte más dura de la pretemporada.