El gran golpe al mercado para el 2023 es la inminente llegada de Matías Zaldivia a Universidad de Chile. El ex defensa de Colo Colo, donde jugó por más de siete años, estuvo muy identificado con el Popular, donde llegó a ser referente y capitán.

Por eso es que sorprende su arribo a la U y además indigna a muchos hinchas azules, que no quieren ver a jugadores dle archirrival con su camiseta. Es que era tan fuerte el lazo del ex Arsenal de Sarandí con su ex club, que muchas veces cantó contra el que será su nuevo club.

En una antigua entrevista, se le preguntó por la canción favorita de los hinchas de Colo Colo. El defensor central no tuvo problemas en asegurar que le gustaba mucho cuando recordaban los fracasos del elenco universitario.

"La que le cantan a la U. 25 años les costó, salir campeón", asegura el defensor que ahora está cerca de escucharla desde la otra vereda, donde seguramente deberá dar algunas explicaciones cuando sea presentado.

De hecho no es primera vez que se recuerda algo así de Zaldivia. En una visita al programa Nexo de ESPN, el animador Cristián Sánchez lo puso a prueba con la letra de algunas canciones, donde el nacido en Argentina canta "la Libertadores no tendrán, nunca jamás", que es otra parte de la misma canción que mencionó el Mati.

A eso se suma que la hinchada de Universidad de Chile ha viralizado una foto en la que Zaldivia celebraba la paternidad de Colo Colo sobre el Bulla en el Monumental, donde estaba el lienzo que decía "22 años de paternidad" por el largo tiempo que los albos llevan sin perder en Macul ante su clásico rival.