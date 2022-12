Matías Moya está chocho: "Si llama Colo Colo, creo que ningún jugador puede decir que no"

El atacante chileno-argentino llegó hasta la Clínica MEDS para convertirse en el cuarto refuerzo del Cacique de cara a la temporada 2023, y mostró que está feliz por ponerse la camiseta alba. "No lo pensé, si te llama Colo Colo no le puedes decir que no"