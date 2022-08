Colo Colo consiguió un agónico triunfo ante Palestino y sigue firme en la tabla de posiciones en el primer lugar en su camino hacia el título. El equipo de Gustavo Quinteros se encontró con muchos obstáculos por parte del “rocoso” elenco de Gustavo Costas, pero encontró la llave cuando el cotejo se iba con un pelotazo de Leonardo Gil que capturó el debutante Marco Rojas, éste esperó y cedió para Marcos Bolados y, así, quedarse con tres puntos de oro.

“Fue un partido parecido a otros donde los equipos nos marcan hombre a hombre a los extremos, laterales y volantes, no tuvimos espacios porque no arriesgaron en ataque, jugaron de contra con los dos delanteros. Apuntaron a eso. Pero creo que todo equipo que venga va a saber que Colo Colo atacará hasta el final. Atacaremos desde el inicio hasta el final, porque en cualquier momento van a cometer el error, no nos van a poder marcar todo el partido. Salimos bien en la última jugada, aguantó bien Rojas y quedó Bolados de frente para definir. No bajamos los brazos, insistimos, más allá de que el primer tiempo no hubo espacios para jugar mejor. Lo encontramos al final y es un premio para el equipo que insistió más en buscar el resultado”, analizó Quinteros tras el compromiso.

“Para ser campeón hay que ganar todos los fines de semana y sacar más puntos que los rivales. Para eso falta todavía, mucho. Ahora pensamos en el miércoles y en el domingo, es una llave de 180 minutos (por Copa Chile ante Ñublense). Pero cada vez que jugamos por el Campeonato, es una final. El equipo insiste ante el final, hoy nos marcaron bien, el rival no nos dejaba y nos costó, pero encontramos la situación ideal y definimos bien. El premio es importante, porque nos marca un camino: los rivales se defienden mucho y bien, por lo que debemos insistir hasta el final”, añadió.

Asimismo, recalcó que “tenemos un plantel amplio pero muchos menores de 21 años, es amplio porque usamos muchos jugadores de la cantera, a lo mejor otros equipos no lo hacen tanto. Cuando necesitamos cambio de características, lo hacemos como lo hice hoy y también el partido anterior. Trato de ver lo que quiero que el equipo haga. Hoy necesitábamos velocidad, remate de media distancia, por eso entró Zavala, y también juego asociado corto como lo hace Marco Rojas. Después podría haber intentando como intenté la otra vez, pero creo que hoy los cambios eran esos. Bolados entró bien también, con doble delantero ellos quedaban mano a mano y en cualquier momento iba a pasar lo que pasó”.

Finalmente, aprovechó la pregunta de una niña de Temuco, que fue a ver al Cacique gracias a un concurso con un auspiciador albo, para dirigirse al Presidente, Gabriel Boric, una vez más. “Un gusto conocerte, Amanda. Para todos los niños colocolinos, quiero mandarles un saludo. Les dedicamos este triunfo a todos ellos, para que sigan alentando, para que vengan todas las familias cuando tengamos más aforo y disfrutar de su equipo. Toda la gente deberíamos pedirle, nuevamente, al Presidente de la nación, que todos los niños quieren venir a ver al equipo. Pedimos más aforo para la familia del fútbol, que no haya tanta injusticia con la gente del fútbol, no entendemos por qué, pero el Presidente es un hombre de fútbol, entenderá esto”, remató.