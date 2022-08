Colo Colo está cansado de la restricción de aforo para su estadio. Los albos han hecho diversos llamados para recibir a más hinchas en el Estadio Monumental: ya enviaron una carta al Ministerio de Salud y luego difundieron un emotivo video para pedir un cambio de medida.

"Colo Colo es el espacio que tiene la gente para ser feliz y hoy solo unos pocos lo pueden vivir", manifestaron los albos en el registro compartido este viernes a través de las redes sociales de Colo Colo.

Ahora, Gustavo Quinteros asumió la vocería e hizo un llamado directo al presidente de Chile, Gabriel Boric, para modificar la medida sanitaria que solo permite tener a 10 mil asistentes en el recinto de Macul.

"Es una medida injusta para el fútbol, Colo Colo y los demás clubes. Solo permiten que venga un cuarto de la capacidad, cuando todos los fines de semanas hay teatros, recitales, boliches bailables llenos de gente, donde no hay separación ni cuidado", partió diciendo el técnico albo en conferencia de prensa.

"No entiendo por qué esto sucede en el fútbol. Y esto es un llamado para el presidente Boric, que sabemos que es un hombre de fútbol. Todos los que estamos en el fútbol creemos que es injusto, no debería haber una diferencia acá, como en otros niveles de la sociedad, que permiten que estén los lugares llenos y los del fútbol no", continuó.

"Es una medida que el presidente debería repensar para que no sean perjudicados los clubes y el fútbol en general", sentenció el director técnico albo.