Luciano Arriagada comenzó, literalmente, con el taco de la pierna derecha su estadía en el Athletico Paranaense. El ex delantero de Colo Colo aprovechó al máximo su primera oportunidad en el Furacao. Y liquidó con una acción muy bonita la goleada de su equipo ante el Azuriz en el estadual paranaense.

Después del estreno del Luci, quien ocasióno "un hermoso problema" en el cuadro de Curitiba, RedGol se puso en contacto con uno de los formadores del atacante chileno que jugó en la Copa América 2021 bajo la tutela de Martín Lasarte. Se trata del paraguayo Gualberto Jara, quien lo dirigió en el equipo juvenil y también en el profesional del Cacique.

"Es muy grato, llegó la información de que tuvo un debut muy halagador. Siempre fue un chico que se destacó por eso, ser un goleador de área. Tiene todas las condiciones para triunfar. Hay que ir de a poco, es un chico joven que está haciendo sus primeras armas en el fútbol brasileño, que es una competencia muy superior a la nuestra. Va a ir creciendo, indudablemente, y ganándose su espacio dentro del primer equipo", aseguró quien fuera el ayudante de Gustavo Benítez en sus dos procesos en el plantel estelar.

Gualberto Jara: "Arriagada pudo haber explotado este año"

Por cómo se dieron las cosas en el primer equipo de Colo Colo, no es para nada descabellado pensar que Luciano Arriagada podría haberse encontrado con oportunidades de mostrar su talento en la élite del fútbol chileno. O, por qué no, en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

La marcha de Juan Martín Lucero al Fortaleza de Brasil provocó que el Cacique ya no necesitara sólo un atacante para hacerle sombra y pelearle el lugar. Ahora precisaba de dos, aunque el paraguayo Darío Lezcano tiene todo abrochado para sumarse al equipo.

"Ese es el tema que sucede muchas veces que sucede en un equipo grande como Colo Colo. La presión y prisa de que llegue inmediatamente y triunfe muchas veces no se da, hay que tener la paciencia, seguir desarrollándolo para que logre afianzarse. Lastimosamente no pudo continuar en Colo Colo, quizá este año podría haber explotado o tenido mayores oportunidades", afirmó Gualberto Jara.

Pero por cierto que su análisis no quedó sólo ahí. "Lastimosamente no acordaron con el jugador y se tuvo que ir a otra institución, en el fútbol brasileño que siempre se destaca por darle lugar a los jugadores jóvenes. Ahí puede tener la oportunidad, ahí la competencia es distinta, pero tiene la voluntad 6y la personalidad y las condiciones necesarias para hacerlo bien".

Las salidas de Cruz y Alarcón también fueron tema para Gualberto Jara

Gualberto Jara se refirió también a las salidas de Joan Cruz, quien emigró al Real Oviedo de España y también a la de Williams Alarcón, quien ya fue presentado oficialmente en el UD Ibiza, el colista de la segunda división española.

"Debutaron muchos jugadores jóvenes, pero que luego desaparecieron un poco del primer equipo, la titularidad e incluso de las convocatorias semanales. Llama la atención porque fueron chicos que, en el fondo, fueron respondido cuando fueron llamados a actuar. Hay varios ejemplos, Alarcón que lo hizo de buena forma en Unión La Calera, pensaba que iba a tener una opción en Colo Colo y no fue así, Joan Cruz también, que si bien no tuvo la regularidad, pero las veces que pudo entrar lo hizo bien, se mostró con gol. Pintaba para más y lastimosamente ya no tuvo la oportunidad. Arriagada mismo, que debutó con goles, las veces que entraba en los minutos finales y aun así convertía. El DT hablaba muy bien de las condiciones suyas, finalmente no lograron acordar", aseveró también el experimentado adiestrador paraguayo.

Dijo más, por supuesto que sí. "El mismo (Daniel) Gutiérrez, que le tocó vivir el peor momento y jugó en un puesto que no es el suyo, como el lateral izquierdo. Es central. También Bryan Soto, que se fue y no sé si pertenece a Colo Colo. El mismo Jeyson (Rojas)ue , que sobrellevó el momento cuando no había laterales, respondió cuando Colo Colo no tenía prácticamente un lateral. Y lo hizo bastante bien. Luego perdió la titularidad, no pudo volver a jugar y hoy tampoco puede volver a jugar", afirmó Gualberto Jara.