Este miércoles 5 de abril a las 22:00 hrs de Chile (una hora más para Magallanes) comienza la participación de Colo Colo en la Copa Libertadores de América, cuando se enfrente a Deportivo Pereira en Colombia, por la primera jornada del Grupo F. Un viaje lleno de ilusión para el Cacique, donde esperan realizar un mejor papel que en la última versión donde terminaron en tercer lugar y transferidos a la Copa Sudamericana.

A las bajas que tiene el plantel de Gustavo Quinteros para el primer encuentro continental, se suma el análisis que realizan desde Colombia al plantel albo, donde destacan la experiencia del técnico albo como también a un jugador "clave" para la llave: Agustín Bouzat.

Pero mientras la Gloria Eterna está por comenzar, el recuerdo de las grandes noches o los mejores partidos que ha disputado Colo Colo en este certamen continental aparecen entre sus hinchas. Por eso, los periodistas Felipe Escobillana y Patricio Echagüe hacen retroceder la máquina del tiempo para traer al presente esos encuentros del recuerdo, de cara a la participación del Cacique en Copa Libertadores, cuya cobertura podrás seguir en RedGol.

Encuentros como el de Colo Colo vs Boca Juniors se repetirán, y bastante, en este capítulo. Porque no solo está el recuerdo de la llave de 1991, especialmente la del Estadio Monumental que terminó en una de las batallas campales más recordadas del fútbol. También están otros encuentros frente a los xeneizes como la victoria por 1-0 en la edición 2004 o el 2-0 para la edición 2008.

También entra en el debate si la llave entre Colo Colo vs Boca Juniors es clásico o no. Para ti, quien llegas a esta parte de la nota y escucharás el podcast dedicado a la participación de Colo Colo en la Copa Libertadores: ¿Es clásico Boca Juniors vs Colo Colo? ¿Por qué?

No te pierdas este y todos los capítulos de RedGol, el Podcast, a través de Spotify, YouTube y en tu plataforma favorita de Podcast para estar al día con las novedades que poco a poco van saliendo en nuestros laboratorios.