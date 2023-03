Daniel Morón cataloga el Colo Colo vs Boca Juniors como un clásico: “Todos lo quieren jugar”

Colo Colo ya conoce el que será grupo en la Copa Libertadores 2023 tras el sorteo realizado en Paraguay, compartiendo el F del torneo junto a Boca Juniors de Argentina, Monagas de Venezuela y Deportivo Pereira de Colombia.

En el Cacique están contentos con el sorteo que tocó en esta pasada, sobre todo porque se verán las caras ante un elenco que consideran un “clásico” a nivel continental. Claro, hay una semifinal por ahí que terminó con un escándalo en el Estadio Monumental en 1991.

Daniel Morón, gerente deportivo del Cacique y portero de ese equipo que tocó la gloria hace 32 años, afirmó a los canales oficial del club que “cada vez como que se veía más la posibilidad. Es un lindo partido, hay muchas cosas que lo rodean y lo hacen atractivo para los hinchas y los jugadores, reeditar aquellos triunfos en los 90”.

“Es un muy lindo partido para jugarlo, son esos clásicos que todos los futbolistas quieren jugar. Esperamos estar a la altura de competir allá y acá, y poder avanzar que es nuestra prioridad”, agregó.

Además, el Loro dejó en claro que como club no están confiados del resto de los equipos involucrados en el grupo, señalando que “los equipos venezolanos se ven como débiles, pero son complicados, han crecido mucho. Pereira terminó quinto y llegó a una liguilla. No va a ser fácil, como no es fácil ningún partido de Copa Libertadores, pero tenemos la ilusión de que hemos preparado un equipo para llegar en las mejores condiciones posibles”.

El Cacique regresará a la acción en el Campeonato Nacional este sábado 1 de abril (12:00 horas) ante Huachipato para jugar en el CAP su duelo pendiente por la fecha 4 del torneo.