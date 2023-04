Colo Colo cuenta las horas para saltar a la cancha y tener su esperado estreno en la edición 2023 de la Copa Libertadores de América. Este miércoles el Cacique visita al Deportivo Pereira en Colombia, donde buscará sumar sus primeros tres puntos en el Grupo F.

El equipo dirigido por Gustavo Quinteros se medirá ante un debutante en el certamen continental y que ya ha tomado nota de sus figuras. Sin embargo, este lunes en conferencia de prensa sorprendió que la prensa eligiera a Agustín Bouzat como el hombre más peligroso de los albos.

En medio de la cita, un reportero le preguntó a Jhonny Vásquez por el Chiqui, al que calificaron como uno de los nombres destacados. "Un jugador importante, nosotros por nuestra estructura tratamos de igualar y cuando lo hacemos es básicamente un mano a mano. Esperamos sacar ventajas ahí, referenciarlo", dijo el lateral.

De hecho, la figura del Deportivo Pereira recalcó que Agustín Bouzat es uno de los nombres a frenar para evitar el sistema de juego de Colo Colo. "A veces estos jugadores se aíslan mucho del juego para esperar el momento y el espacio, entonces hay que estar atentos para controlarlo y saber qué perfil maneja para quitarle protagonismo".

Además, Jhonny Vásquez advirtió al Cacique que el plantel del elenco colombiano está en llamas esperando por el pitazo inicial.

"La motivación está. No hay mejor motivación que jugar Libertadores en nuestra casa, con nuestra gente y a estadio lleno. Los muchachos saben lo que la hinchada hace, entonces será muy bonito y la motivación debe estar a tope", lanzó.

El lateral también abordó los cambios de esquema con el que llegan los albos. "Colo Colo ha cambiado estructura, ha jugado con cuatro y ahora con tres (en el fondo). Lo que he podido ver es que por los costados generan muchos espacios".

Eso no fue todo, ya que también detalló por dónde le pueden hacer daño. "Lo vimos con línea de 4 y sus carrileros no bajan mucho. Tenemos que sacar ventajas con nuestra estructura, pero tienen jugadores importantes y la Libertadores es de emociones. Nuestra hinchada nos alentará y nosotros tenemos que hacer lo que el profe quiere, no regalar espacios, saber atacar y estar bien parado".

Finalmente dijo estar emocionado por compartir grupo con Boca Juniors. "Enfrentar a Boca es un privilegio, no sólo para Johnny Vásquez sino para la institución y la ciudad. Es ir a uno de los mejores estadios del mundo, lo que representa el fútbol para el argentino así que ahí ganamos todos. Es un orgullo competir con los mejores y Boca es uno".