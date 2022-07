Colo Colo sigue firme peleando en los tres frentes que disputa y este martes tiene la oportunidad de dar uno de los grandes golpes del continente. Desde las 20:30 horas, el Cacique visita al Internacional de Porto Alegre por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2022.

El equipo albo había comenzado con problemas la segunda rueda de la temporada, pero luego del categórico triunfo por 2-0 en el estadio Monumental, tiene la primera opción para clasificar a los cuartos de final del certamen.

La tarea no será sencilla para los pupilos de Gustavo Quinteros, ya que se enfrentará a un Inter de Porto Alegre herido y con sed de revancha. A tal punto, que incluso han regalado entradas para tener un Beira-Río lleno para el encuentro.

Es por ello que Colo Colo anticipó su viaje y llegó la noche del domingo a Brasil para preparar de mejor manera el duelo. Y este lunes, su última práctica la realizaron nada menos que en el centro de entrenamiento de Gremio, el archirrival del Colorado.

Durante horas de la mañana, las redes sociales del club compartieron imágenes del plantel en el recinto del Tricolor. Son precisamente ellos el clásico rival del Cacique este martes, lo que ha encendido aún más las cosas en la previa.

En esta jornada, Gustavo Quinteros afinará los últimos detalles para ir a buscar el resultado ante el Inter de Porto Alegre. Pero no solo eso, sino que también probará a las dos grandes dudas que ha tenido en la antesala del choque.

Esperando por los jugadores con molestias

Luego del empate 1-1 con Everton, Gustavo Quinteros explicó la rotación de jugadores que tuvo. Los grandes ausentes fueron Óscar Opazo y Maximiliano Falcón, que según reveló el técnico, presentaban molestias físicas.

"Lo esperamos hasta último momento (a Falcón). Sintió una fatiga muscular, le hicimos los estudios y no salió nada. Seguramente en dos o tres días se le va a pasar y podrá jugar el próximo partido. No quisimos arriesgar porque en una cancha pesada se podía lesionar, lo mismo Opazo. Ya perdimos a Fuentes y no queremos perder más por ese motivo", señaló.

Son precisamente Óscar Opazo y Maximiliano Falcón quienes han generado la alerta en Colo Colo. No obstante, han participado de las últimas prácticas y todo indica que estarán listos para jugar ante el Inter de Porto Alegre, buscando la clasificación a los cuartos de final.