Colo Colo se olvida de lo que fue el empate 1-1 con Everton en el Campeonato Nacional y se prepara para ir por el gran asalto a Brasil. Este martes, el Cacique se enfrenta a Internacional de Porto Alegre por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2022.

Los albos están peleando en todos los frentes y corren con ventaja para lograr los boletos a los cuartos del certamen continental. Pero para asegurar la llave, deberán sacar un buen resultado en el estadio Beira-Río ante un Colorado que amenaza con un infierno.

Pero si bien Colo Colo tiene la primera opción para avanzar a la ronda de los ocho mejores, lo cierto es que en la previa ha sumado problemas. El Cacique tuvo rotación en el once frente a Everton no solo por descanso, sino también por preocupaciones.

Dos dudas son las que aquejan a Gustavo Quinteros antes del viaje a Brasil. Los albos pueden perder a dos de sus figuras titulares, aunque esperan para que se recuperen antes de tiempo y así puedan estar ante el Inter de Porto Alegre.

Óscar Opazo y Maximiliano Falcón llegan con molestias

Colo Colo visita el martes al Internacional de Porto Alegre y esperará hasta el final por las dos dudas que tiene: Óscar Opazo y Maximiliano Falcón son las grandes preocupaciones del Cacique para la vuelta en Brasil.

Así lo confirmó el propio Gustavo Quinteros, quien tras el partido ante Everton señaló que al Peluca "lo esperamos hasta último momento. Sintió una fatiga muscular, le hicimos los estudios y no salió nada. Seguramente en dos o tres días se le va a pasar y podrá jugar el próximo partido".

En el caso del Torta, que no fue ni citado, el técnico albo recalcó que "no quisimos arriesgar porque en una cancha pesada se podía lesionar, lo mismo Opazo. Ya perdimos a Fuentes y no queremos perder más por ese motivo".

Colo Colo intenta recuperar a sus figuras para el choque con el Internacional de Porto Alegre y así salir con su equipo titular esta temporada. El pase a los cuartos de final está en juego.