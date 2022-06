El Cacique no tuvo piedad con el Pije y goleó para meterse en octavos de final de la Copa Chile, y tras el pitazo final dos históricos albos dialogaron con RedGol para celebrar el nivel mostrado. Sin embargo, aprovecharon para advertirles que las polémicas "siempre les van a afectar en lo futbolístico".

Colo Colo goza de revitalizador respiro previo a su choque con Inter de Porto Alegre pero le advierten: "No puede entrar en polémicas"

Colo Colo jugó este jueves 23 de junio la vuelta de la tercera fase de Copa Chile ante Deportes Temuco, y el estadio Germán Becker fue testigo de una contundente goleada alba que los metió en octavos de final. Situación con la que además llegan en un gran momento a su debut en Copa Sudamericana.

El Cacique le ganó 5-1 al equipo dirigido por Jorge "El Mortero" Aravena y es el primero de los 16 clasificados que tendrá la cuarta fase del torneo del balompié criollo, con lo que de seguro llegarán con la confiaza a tope para recibir a Internacional de Porto Alegre en el estadio Monumental el martes 28.

Después de aplastar al Pije, dos históricos del Eterno Campeón, como son Ricardo Dabrowski y Eddio Inostroza, dialogaron con RedGol y reconocieron sentirse felices con lo exhibido por el equipo de Gustavo Quinteros, aunque les dejan en claro un solo punto para seguir así.

Así, Dabrowski apuntó de entrada que “indudablemente Colo Colo necesita recuperar la memoria, siempre se le exige mucho más a Colo Colo que a otros equipos, esto es así, es fútbol". Eso sí, después lanzó la receta para continuar por la senda triunfal: no polémicas.

"En definitiva todo lo bueno que se venía haciendo se reclama cuando no está y principalmente cuando no son cuestiones estrictamente futbolísticas sino que esas polémicas. Colo Colo no puede entrar en esas polémicas, porque eso siempre le va a afectar mucho en cuanto a temas futbolísticos”, disparó.

Sin embargo, al ser consultado sobre si la goleada es un bálsamo importante antes de enfrentar a Inter de Porto Alegre, el campeón de la Copa Libertadores 1991 como jugador con el Cacique y posterior técnico albo en 2004 no duda.

“Sí, seguro, por lo menos las posibilidades de mejorar siempre futbolísticamente es ganando y haciendo una buena cantidad de goles, ojalá que eso termine así y ellos se puedan ver reflejados en un crecimiento futbolístico general”, concluyó.

Por otra parte, el histórico Eddio Inostroza, que defendió el mediocampo albo entre 1977 y 1983, también celebró con todo el triunfazo e invitó al cuadro Popular a que sigan por este camino de éxitos.

“Esto tiene que ser lo nuevo, esto tiene que ser Colo Colo. Así tiene que ser la distancia entre el mejor equipo del fútbol chileno contra un equipo de segunda categoría, es un equipo que está muy distante a Colo Colo. Y si esto se mantiene con los equipos de la Primera División, espectacular”, señaló.

“A Colo Colo le han dado tanto como para que se aleje muchísimo más hacia arriba, de potenciarse mucho más en la tabla de posiciones y todos los resultados, rendimientos y todo eso, demostró que las cosas ahora están resultando, ya sabemos que la directiva de Colo Colo está acatando las peticiones del entrenador, se lo están dando en todo sentido”, concluyó.