Con dientes apretados vivieron los hinchas de Colo Colo el sorteo de los octavos de final de la Copa Sudamericana, la que los dejó emparejados con los brasileños de Inter de Porto Alegre, en lo que puede ser un duro cruce.

Por lo mismo, Jaime Vera, en conversación con Redgol, asegura que hay diferencias de los planteles en cuanto a lo económico, lo que marca diferencias.

"El presupuesto que tienen ellos no se compara con el que tienen los equipos chilenos, ahí está la diferencia. Y la jerarquía vale plata", destaca Vera.

En esa línea, asegura que el plantel de Gustavo Quinteros debe retomar lo bien que lo hizo en los primeros partidos, o de lo contrario es muy difícil tener opciones.

"En la única parte donde se pueden emparejar las cosas es sobre el terreno de juego, los once contra once. Por lo tanto, si Colo Colo juega bien y hace bien las cosas puede pasar la llave. Ahí adentro de la cancha puedes emparejar las cosas porque son once contra once", precisa.

Si bien nadie puede decir que será fácil, debe ser una responsabilidad para el plantel sacar adelante la campaña, que se fue desinflando con el correr de los partidos.

"Sí, es difícil, pero esas son las tareas que a uno de repente le gustan, los desafíos. Si Colo Colo quiere salir bien de esta tiene que tomar este reto como algo importante y pensar que se puede revertir. Hay equipos chilenos que han ganado en Brasil y han dejado rivales brasileños eliminados. Y por qué no ahora. Esto es fútbol y hay que jugarlo", detalla.

Revancha

Para Ricardo Dabrowski las opciones de conseguir buenos resultados siempre son abiertas, por lo que hay que aprovechar de sacar diferencias en casa.

"Convengamos que a lo mejor este Inter quizás no sea el de otras temporadas, pero no deja de ser un equipo brasileño y competitivo. En este caso yo creo que el hecho de jugar ida y vuelta por un lado me parece que da la posibilidad que en dos partidos puede pasar cualquier cosa", cuenta en conversación con Redgol.

Eso sí, llama a que los jugadores se tomen esta llave como una revancha de la clasificación que se les escapó en Copa Libertadores.

"Colo Colo tenía todo para poder pasar, pero lamentablemente esos detalles hicieron que en vez de pasar Colo Colo pasó Fortaleza. Ahora tiene una revancha y esperamos que la pueda aprovechar, sabiendo que no le tocó una llave fácil", finaliza.