Colo Colo pone en pausa su tremendo presente deportivo para fijarse en una nueva incertidumbre gerencial luego que Edmundo Valladares anunciara que su ciclo como presidente de Blanco y Negro termina tras un año en el que cosechó varios éxitos llegando en un momento complicado para el club.

Históricos del equipo mostraron su tremenda preocupación los lo que viene. "Es un tema de poder económico nada más, esa gente que tiene las acciones quiere empezar a aparecer de nuevo para ver si logran más cosas. Es una equivocación enorme porque no le hace bien a Colo Colo. Estaba muy integrado al cuerpo técnico. Era un sostén muy valioso, siempre estaba aportando. No se veía ningún resquemor", afirmó Eddio Inostroza.

Yeyo no ve con buenos ojos el posible regreso de Aníbal Mosa al cargo. "Este otro caballero es violento, no se maneja en las relaciones humanas de manera adecuada. Va a dejar varios conflictos si se integra. La gente no va a estar muy contenta. Vamos a analizar pero este no es el momento, no es conveniente. Capaz que sí pueda afectarle a Colo Colo por más que venga estupendo".

Entre tanto, Ricardo Dabrowski sabe que si se toman malas decisiones, puede pasar factura en la cancha. "Yo no sé qué irá a pasar. Pienso que Colo Colo estuvo a minutos de irse al descenso, revirtió esa situación. Hoy por hoy está en un nivel de juego y viendo ver cómo clasifica a la siguiente fase en Copa Libertadores y peleando la punta del torneo local. Colo Colo para funcionar necesita una paz hacia al interior que luego se transmite a la cancha y eso fue generado, en gran parte por Daniel Morón. Con él no hubo más discusiones".

El campeón continental con el Cacique aplaudió lo hecho por el presidente saliente. "Creo que marcaron el camino de cómo hacer las cosas. Hubo montones de fórmulas que no dieron resultados. En Colo Colo debe haber paz, tranquilidad y transparencia en el manejo de situaciones. No sé qué vendrá. Quiero pensar que tienen buenas intenciones pero a veces no alcanza", puntualizó.

Si bien está lejos de ser fatalista, se preocupa por el futuro inmediato del conjunto albo. "Hoy hay una realidad en Colo Colo a lo que era hace un año y medio. En el pueblo colocolino esto debe generar mucha incertidumbre", afirmó.