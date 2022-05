Colo Colo, así como otros clubes chilenos, tiene fuera de control a un grupo de adherentes que viene haciendo desmanes de diverso calibre en todos los partidos. El incidente más grave se produjo en la previa del partido con River Plate, donde algunos grupos hicieron avalanchas concertadas entrando a la fuerza al estadio Monumental. Este acto delictual, además de otros protagonizados durante el partido, obligaron a la Conmebol a castigar al Cacique con una millonaria multa y con jugar el partido definitiorio ante Fortaleza a puertas cerradas.

Pero no aprenden. En la revancha con River Plate en Buenos Aires, una vez más un grupo mantuvo detenido el partido. Fue tras el entretiempo, cuando el árbitro del compromiso no dio inicio al complemento porque había tipos trepados a los acrílicos y protagonizando algunos desmanes. Mosqueados visiblemente, los jugadores tuvieron que ir a increparlos para que se bajaran y todo se retrasó cerca de 10 minutos. Esto sumado a actos vandálicos en Puerto Madero y Palermo en las horas previas.

Frente a esto, Gustavo Quinteros mandó un claro mensaje. “Hay un grupo de gente que hace todos los partidos problemas y que perjudica al club y al equipo. Es un grupo que nos perjudica constantemente, a la institución. Ahora tenemos que jugar sin público por lo que pasó en Chile, hoy demoraron un montón el inicio. Yo no sé si fue un motivo para desconcentrarse, pero más allá de eso se están cometiendo errores en un grupo de personas, que no son todos los verdaderos hinchas que alientan todo el tiempo y no perjudican. Pero este grupo está haciendo mal las cosas, ojalá cambien para que no se siga perjudicando de esta manera”, sentenció tras el partido.

Por su parte, Leonardo Gil completó diciendo que “es algo que no puede volver a pasar. A veces nos ha pasado en nuestro mejor momento, nos pasó en Santiago. Ya está, hay que pensar en lo que viene. Confío mucho en mis compañeros, cuando perdemos, perdemos todos, somos un grupo. Y cuando ganamos es de todos. Hay que estar positivos, ojalá clasifiquemos (…) Vamos a jugar en casa el último partido, nos perjudica mucho no tener a nuestra gente. Los que alientan nos dan mucha fuerza y empujan mucho”.

Colo Colo ahora debe ganar o ganar a Fortaleza en el último partido el próximo miércoles para no quedar eliminado de la Copa Libertadores. Eso sí, al menos tiene el “premio de consuelo” de la Copa Sudamericana asegurado si no logra los tres puntos.