Históricos de Colo Colo detallan el talón de Aquiles del equipo de Quinteros: "Siempre ha tenido ese Chamaco, Vasconcelos, Mago Valdivia o Mati Fernández, y hoy no lo tiene"

En Colo Colo estaba todo listo y dispuesto para festejar como corresponde la llegada de la tan ansiada estrella número 33, pero tendrán que seguir esperando. Curicó Unido no se achicó ante un repleto Estadio Monumental y sacó un 1-1 que indica que el campeón del Campeonato Nacional 2022 todavía no está definido, aunque la coronación alba es inminente. Algo a lo que se refirieron Ricardo Dabrowski y Hugo González.

Los históricos del Cacique dialogaron en exclusiva con Paulo Flores y RedGol tras el empate, y al ser consultados por la razón que hace que el equipo de Gustavo Quinteros no consigue definir en instancias decisivas cada uno tiene su propio argumento.

El "Polaco" Dabrowski, por ejemplo, acusa que "creo que le pasó lo del partido contra Católica, y también le pasó en otro partido jugando de local. Hay un tema que puede ser la ansiedad, pero yo creo que es un tema de que Colo Colo carece de ese jugador distinto que en un minuto determinado puede resolver saliéndose del esquema".

"Históricamente ha tenido en sus equipos jugadores de esas características. Chamaco Valdés, Vasconcelos, Arturo Jáuregui, Marco Etcheverry, el Mago Valdivia, Matías Fernández, esos que rompen el molde", añade.

Así, Dabrowski continúa detallando que "en un partido cerrado, como el de ayer o el con Católica o tantos otros partidos que Colo Colo por ahí pudo a lo mejor ganar pero ahí nomás 1-0. Ayer también creo que nuevamente en líneas generales dominó todo el partido, las zonas, presionó bien, pero no tiene ese jugador que pueda desequilibrar en un momento determinado".

"Entonces, después sale el tema que la ansiedad, que una cosa o la otra, pero en mi opinión pienso que pasa por ahí la cosa, es un tema de que cuando se le abre el arco a Colo Colo obviamente se facilita todo, a Colo Colo históricamente se le meten atrás los equipos jugando de local", cerró.

Hugo González, por su parte, detalla que "yo creo que hay varios factores ahí. Hay un poco de ansiedad, la obligación de ganar para poder ganar y campeonar. Los rendimientos individuales tampoco estaban a lo que se venía haciendo, y Curicó también hizo lo suyo".

"En los primeros minutos presionó y no dejaba salir tan bien jugando desde atrás, ya el segundo tiempo Colo Colo fue muy superior pero no marcó la diferencia en el área", concluyó. Eso sí, tampoco dejaron pasar la oportunidad de repasar al árbitro Julio Bascuñán.

"Bascuñán a ratos quiere parecerse a Tobar y está muy por debajo del nivel"

El arbitraje de Julio Bascuñán en el duelo entre Colo Colo y Curicó Unido por la fecha 27 del Campeonato Nacional 2022, que podría haber dejado al Cacique como campeón a tres fechas por jugarse para el final, fue todo un tema. Así, Hugo González con Ricardo Dabrowski hablaron con Paulo Flores y RedGol y se cuadraron con Gustavo Quinteros.

De entrada, González apunta que "el nivel del arbitraje no es muy bueno en general, el único que sobresale es Tobar. Bascuñán a ratos quiere parecerse a Tobar y no, está muy por debajo del nivel. Si cuando arbitra Bascuñán los dos equipos salen enojados con él, si empatan salen los dos, y cuando se pierde el equipo que pierde sale enojado, para mí no era un partido para él".

"Se equivocó en varias situaciones, a lo mejor eso no influyó en el resultado final pero te va marcando situaciones donde al jugador lo vas sacando del partido. El caso de Lucero, que la primera no era tarjeta amarilla y eso lo perjudica. Pero bueno, son situaciones del juego y Colo Colo tiene que estar por sobre el arbitraje y marcar la diferencia, creo ya que ante Coquimbo va a ser diferente el tema", cerró. Y Dabrowski tampoco se queda atrás.

"Yo creo que en Chile, y en otros lugares también pasa, es increíble como se pierde la posibilidad de aprovechar el VAR. No se le utiliza, es una herramienta maravillosa pero, como toda herramienta, en la medida que se utilice de buena forma", lanzó de entrada.

Después, el "Polaco" complementa que "los árbitros muchas veces, como para ir en contra de algo que los pueda ayudar un montón, por ejemplo, no consultan ante jugadas similares. Entonces acá los propios árbitros sopesan sus propios errores, ayer por ejemplo a Colo Colo le cobraron un penal, a través del VAR, que hasta te diría que incluso podrían también cobrar que estira el brazo".

"Después hay otro penal más claro todavía, porque por reglamento cuando pega en la mano no importa si hay intención o no se cobra penal, Colo Colo incluso pudo tener un expulsado, entonces digo, me parece que los árbitros tienen una lucha en la que creen ellos que si muestran una jugada o piden el VAR es como una señal de debilidad", añade.

Así, cierra apuntando que eso "es el peor error que pueden cometer porque después terminan cometiendo tres errores, porque muestran una jugada en el VAR, que hay veces que son jugadas tan clara que después terminan cobrando al revés, entonces no se entiende muy bien eso. Lamentablemente después son el foco de la polémica, y es así la historia, pero pasa en todos lados."