Colo Colo tenía todo listo para celebrar la llegada de la estrella número 33 ante un repleto Estadio Monumental, pero no se pudo. Curicó Unido no se las dejó en bandeja e igualaron 1-1 con polémico arbitraje de Julio Bascuñán, y tras el pitazo final Gustavo Quinteros reclamó con todo. Algo que molestó a Cristián Caamaño.

"En la primera amarilla Lucero está de espaldas, no tiene intención de agredir a nadie. La segunda sí lo es. La falta a Cortés era evidente para roja, la mano de Coelho en el área sale con los brazos abiertos. Se equivocó en varias, pero lo más feo es que protege a los equipos que se defienden", lanzó el estratega.

"Los árbitros deberían ayudar a lo ofensivo. Con lo que Brayan estuvo en el piso los cambios era para 15 minutos. ¿Por qué no los dan? ¿Tienen miedo? Que Colo Colo ataque y defiendan a los que se protejan… la idea del fútbol es distinta, darle agilidad al juego", cerró. Y el periodista deportivo le dio con todo.

En ESPN F360 Chile, el comunicador destacó que "es increíble. ¿Qué hubiese pasado si echaban a Opazo y no cobraban penal o ese penal se lo cobraban a Curicó?".

Tras ese inicio, Caamaño apunta que "qué escándalo estaríamos viviendo todavía en la sala de conferencia, porque de verdad me llama la atención. Si yo salgo beneficiado entre comillas, porque son todas las jugadas interpretables, pero cuando las dos primeras se inclinan para tu equipo yo después digo "sabes qué, en realidad lo que venga"".

"Puede ser también un error de interpretación del árbitro, pero en este caso claramente yo no vi ninguna predisposición de Bascuñán de defender a Curicó ni de perjudicar a Colo Colo. Es más, todas son jugadas discutibles", complementó.

El también rostro de Radio Agricultura destaca que "para él todo es a su favor pero las que fueron realmente en contra de Colo Colo y que no fueron sancionadas, porque para mí claramente es expulsión de Opazo, pero bueno, son discutibles".

"Lo raro es que no solo Bascuñán, sino que del VAR le digan "mira, revisa la jugada de De La Fuente con Bolados y no reinicies la jugada de Opazo", son cosas que no es un problemas de Bascuñán, es un problema del arbitraje que lo sufren todos los equipos, no hay una persecución ni mucho menos contra Colo Colo".

"Yo creo que a Quinteros, mira, le han cobrado penal al último minuto gracias al VAR, ha ganado partidos cuando se han considerado 7 u 8 minutos, que hay dos o tres partidos en este campeonato, yo creo que tiene tantos argumentos para enarbolar Quinteros de esta gran campaña que quedarse en la minucia del arbitraje en un momento que, claro, en una semana Colo Colo hizo un gol de penal, ante Católica y Curicó, no pudo desplegar su juego ofensivo", agregó.

"¿Fue un equipo que atosigó? atosigó. ¿No dejó jugar al rival? No lo dejó. Pero tuvo pecados también, y esos pecados no pasaron por el arbitraje, ni de Tobar ni de Bascuñán, simplemente por un pecado del propio Colo Colo que no tuvo ese golpe de nocaut o esa capacidad de romper al rival", concluyó.