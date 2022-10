Colo Colo igualó con Curicó Unido 1-1 y se quedó con las ganas de ser campeón este domingo. Pero más allá de lo ocurrido con el partido, en el Cacique terminaron muy molestos con el arbitraje de Julio Bascuñán, por una polémica mano, la expulsión de Juan Martín Lucero y una falta sin sanción contra Brayan Cortés.

Las quejas desde los albos no se hicieron esperar tras el partido y uno que golpeó fuerte la mesa fue Daniel Morón. El Gerente Deportivo del líder del Campeonato Nacional disparó con todo contra el juez del compromiso por su actuación.

"Cuando ves un partido donde te cagan a patadas por todos lados y terminas con uno menos, es poco entendible. No puedo entender la primera amarilla que le sacan a Lucero, no puedo y molesta. Cuando nuestro arquero tiene la pelota en las manos y recibe una jugada muy brusca, que lo deja con una contusión importante y que puede ser fractura y no hay amarillas, empiezo a desconocer cómo se arbitra en el fútbol que jugaba hace un tiempo atrás", lanzó en TNT Sports.

Pero Daniel Morón no se quedó ahí y aseguró que Julio Bascuñán intentó imitar lo hecho por Roberto Tobar en el Clásico ante la UC. "Acá hay un solo tipo que puede dirigir como el martes. Los demás, a su estilo".

Consultado por ese estilo que le pidió al juez, el Loro dijo que "tendrá que marcarlo dentro de la cancha, pero no creo que el juegue juegue del martes pasado, que fue intenso, que hizo el partido atractivo y donde hubo jugadas que no se cobraron, pueden pasar. Pero si cobramos, cobremos todas".

Colo Colo apelará la tarjeta amarilla de Juan Martín Lucero

Una de las mayores preocupaciones de Colo Colo está con Juan Martín Lucero. El Gato fue expulsado por doble amarilla, pero una de ellas ha desatado la molestia del Cacique. Fue en la primera donde el delantero recibió la amonestación por un golpe en el rostro de un defensor al que nunca vio venir.

Ante esto, Daniel Morón recalcó que apelarán para que así puedan contar con su figura en el choque con Coquimbo Unido. "No tengo duda y espero que el Tribunal de Disciplina vea la jugada, se las voy a enviar. Si no, no entiendo más el fútbol".

"Si un jugador adelante llega a hacer contacto y viene alguien de atrás y quiere cabecear y se golpea él con el pie de Lucero, ganándose amarilla. Y que el mismo árbitro no pusiera una amarilla al jugador que atropelló a Cortés", añadió.

Además de esa jugada, en Colo Colo no entendieron por qué Diego Coelho no recibió tarjeta por ir a golpear a Brayan Cortés. El arquero tenía el balón en sus manos cuando el uruguayo fue directo a golpearlo con su hombro, dejándolo piso por largos minutos.

Pero pese a la molestia y para cerrar, desde el club dijeron que no se quejarán en el Tribunal. "No habrá reclamo formal, no lo hemos hecho conmigo en la gerencia y no lo vamos a hacer. Tampoco creo que tengamos que solicitar árbitros, no somos quiénes".