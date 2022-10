Juan Martín Lucero recibió una doble amonestación que le valió una tarjeta roja y una suspensión duplicada: con la primera tarjeta quedó fuera del duelo subsiguiente de Colo Colo y con la expulsión, no podrá actuar ante Coquimbo Unido. Eso sí, desde la directiva del Cacique adelantaron que van a apelar la primera de las cartulinas que mostró Julio Bascuñán.

Colo Colo no pudo cerrar la consagración en el Campeonato Nacional 2022. Estaba todo dado y sólo con un triunfo, el Cacique podía bajar la estrella 33 a su palmarés. Pero nada de eso ocurrió, pues los albos igualaron 1-1 frente a Curicó Unido en el estadio Monumental y tendrán que esperar algunos días más para concretar un título que es cuestión de tiempo.

Pero mientras eso no pasa, en las filas del plantel colocolino hubo mucha bronca, como la que dejó saber Emiliano Amor al cabo de la paridad versus los Torteros. Y también quedó un sabor amargo para los locales luego de la expulsión que recibió el goleador argentino Juan Martín Lucero, máximo anotador del equipo.

Eso sí, lo polémico fue la primera de las dos tarjetas amarillas que vio el Gato. Corrían los dos minutos del segundo tiempo, cuando el atacante mendocino de 31 años quiso descargar una pelota que venía por aire, aunque Julio Bascuñán estimó que le cometió infracción a Franco Bechtholdt, quien quedó resentido por algunos segundos. El réferi le mostró la primera amonestación a Lucero, que no podía creer la determinación.

Con esa tarjeta, el ex ariete de Vélez Sarsfield quedó suspendido para el duelo subsiguiente de Colo Colo, que el 29 de octubre recibirá a O'Higgins en Pedrero, pues alcanzó su quinta tarjeta en la cuenta. Pero cerca del final del cotejo, a un minuto y algo más del tiempo agregado, llegó la roja.

Otra vez fue en una disputa con Bechtholdt, el capitán de Curicó Unido. Un golpe de Lucero significó otra amarilla de Bascuñán, que con la expulsión dejó fuera al artillero trasandino del duelo siguiente que tendrá el cuadro popular, que en la jornada 28 del certamen visitará a Coquimbo Unido, el colista exclusivo de la tabla de posiciones.

De todas maneras, en la directiva de los blancos anunciaron la apelación de la primera cartulina de las dos amarillas que vio el ex Johor de Malasia, donde registró su temporada más prolífica en su cuota de goleo, con 26 tantos en la campaña. Daniel Morón trazó un paralelo entre la jugada que terminó con Lucero en capilla y la que dejó ensangrentado a Brayan Cortés.

"Si un jugador adelante llega a hacer contacto y viene alguien de atrás y quiere cabecear y se golpea él con el pie de Lucero, ganándose amarilla. Y que el mismo árbitro no pusiera una amarilla al jugador que atropelló a Cortés", dijo el Loro en alusión al delantero uruguayo Diego Coelho, autor del empate de los albirrojos y quien le dio un hombrazo al Indio que sacó de quicio a Emi Amor. "Espero que el Tribunal de Disciplina vea la jugada. Se las voy a enviar. Si no, no entiendo más el fútbol", añadió el gerente deportivo de Blanco y Negro.

Una jornada ingrata para el "9" de Colo Colo, quien espera poder decir presente en el compromiso ante los Piratas, que puede consagrarse como un rival muy especial para Gustavo Quinteros en el fútbol chileno: contra ellos debutó como entrenador de la Universidad Católica, también tuvo su estreno como adiestrador de Colo Colo y puede ser el broche de oro para la tan ansiada estrella 33 que el pueblo albo espera desde 2017.