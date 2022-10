El defensor de Colo Colo reconoció que siente rabia por no haber podido cerrar la consagración del título en el estadio Monumental, aunque ensalzó la actuación de Fabián Cerda. "La verdad es que atajó muy bien", lanzó Emiliano Amor.

Emiliano Amor no esconde la bronca porque Colo Colo no pudo asegurar el título y le hace un queque a Fabián Cerda: "Los metimos en un arco, su portero fue la figura"

Emiliano Amor se quiso sacar rápido la frustración del objetivo que no pudo ser cumplido. No al menos en la 27° fecha del Campeonato Nacional 2022, en la que Colo Colo igualó 1-1 ante Curicó Unido y todavía no materializa el título, que significaría la 33° estrella del palmarés albo.

Pese a la igualdad frente a los Torteros, el espigado defensor central argentino quedó con una sensación positiva de lo mostrado por el líder de la tabla de posiciones en el estadio Monumental, que recibió a casi 40 mil personas en las tribunas.

"Queríamos festejar acá con la gente, pero no se pudo. Siempre fuimos para adelante. No hay que desenfocarnos, nuestro objetivo es ser campeón y seguimos arriba", expresó el ex marcador de Vélez Sarsfield, quien ya mira de reojo la visita a Coquimbo Unido en la jornada siguiente: con un empate, el Cacique se consagrará como ganador del trofeo.

De todas maneras, Amor destacó al nombre propio que brilló en la tarde de Macul. "Los mantuvimos en el arco, la figura fue su arquero, que la verdad atajó muy bien. Nos faltó el gol, nada más. Ellos tuvieron una y la aprovecharon", expresó el "15" colocolino.

Amor no oculta la rabia y se saca el sombrero con Cerda

Emiliano Amor tuvo una ocasión clarísima de anotar. Pero no pudo llegar cómodo a la pelota, que se fue lejos de la portería defendida por Fabián Cerda, quien fue escogido como el Jugador Experto Easy por los miembros de la transmisión de TNT Sports, Claudio Palma, Claudio Borghi y Daniel Arrieta. El zaguero de Colo Colo quedó tendido en el césped sin poder creer lo cerca que estuvo de anotar.

Pero eso no ocurrió. Y el Cacique debe seguir esperando para tener la estrella 33 en su palmarés. Eso, por cierto, significó más de una rabia. "Obviamente estamos con bronca, estaban las familias y la gente, pero hay que seguir adelante. Estamos a un punto", cerró Amor, decepcionado porque la copa tendrá que esperar para estar en la vitrina del Monumental.