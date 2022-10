¿Y si no vencen al Curi? Las fórmulas de Colo Colo para ser campeón de forma anticipada

Llegó el día para Colo Colo y la primera opción de poder conseguir su estrella 33. Y es que ante Curicó Unido se juega una final por la fecha 27 del Campeonato Nacional para coronarse campeón a varias fechas del final.

¿Qué resultado necesita Colo Colo para ser campeón ante Curicó?

Los albos para levantar el trofeo esta tarde post partido necesitan ganarle a los curicanos por cualquier marcador. Sumar de a tres y que a su vez el escolta en la tabla no sume, hará inalcanzable al Cacique en el liderato con 12 puntos de diferencia con 9 por disputar.

¿Qué pasa si Colo Colo no derrota a Curicó hoy?

De no darse la victoria, Colo Colo no tiene opciones de celebrar con la copa hoy y se mantendría una diferencia de 9 puntos con los curicanos, con 9 por disputar. Todavía podría darse que matemáticamente los albos sean alcanzables, y en caso de igualdad de puntos al final del torneo habría una final por el título entre ambos. Pero lo cierto es que el Popular tendría varias opciones todavía para ser campeón en la siguiente fecha si no ganan hoy en el Monumental, la que es con Coquimbo Unido en el Francisco Sánchez Rumoroso.

Si empata con Curicó, necesitará solo una igualdad con los Piratas para depender de sí mismo y llevarse la copa. Ya si los curicanos no ganan en la próxima fecha de visita con Curicó Unido, incluso perdiendo los albos celebrarían en la IV Región.

Si esta tarde cae con los curicanos, Colo Colo quedará con solo 6 puntos de distancia con su escolta con 9 por disputar. Para ser campeón la siguiente jornada, deberá vencer a Coquimbo y esperar un tropiezo de los torteros. Esto porque luego de ese compromiso quedarían 6 puntos por jugar y se mantendría la diferencia si los del Maule suman un triunfo, haciendo matemáticamente aún posible que alcancen el liderato si gana todos sus partidos restantes y los albos los pierden.

Si llegara a pasar ese último escenario apocalíptico para el Cacique, le alcanzaría con un empate en uno de los dos últimos encuentros (O'Higgins en el Monumental o con Ñublense en Chillán) para celebrar el campeonato.

A pesar de todos estos cruces matemáticos, los albos tienen todo para ser campeones con distancia y ante los torteros tienen la gran opción de hacerlo desde ya frente a un Monumental lleno que esperan esta sea una tarde excepcional en Macul.