Coquimbo Unido ruega que Colo Colo sea campeón ante Curicó Unido para no sufrir en la próxima fecha: "Si no, lo vamos a tomar como una final"

Coquimbo Unido consiguió un triunfo que puede valer oro ante Huachipato en su lucha por evitar el descenso. Los Piratas vencieron por la cuenta mínima este viernes y dejaron en llamas la lucha en el fondo de la tabla de posiciones, pero ahora deberán pensar en el próximo partido que tienen por delante: Colo Colo.

El elenco aurinegro recibirá al Cacique en un partido clave para intentar alejarse de los últimos lugares. Pero la situación puede ser un poco más favorable si es que este fin de semana, los albos se coronan campeones frente a Curicó Unido.

Si Colo Colo derrota a los Torteros el día domingo, asegurarán el título del Campeonato Nacional 2022. Así, podrán llegar con la tarea hecha y mucho más relajados al choque con Coquimbo Unido, algo que en el puerto esperan sea así.

Los Piratas tienen claro que si el Cacique llega a levantar la copa ante Curicó Unido, pueden ir al estadio Francisco Sánchez Rumoroso a darle rodaje a los jugadores que no han visto tanta acción y así los locales tener una chance más cercana de quedarse con un triunfo. Sobre todo pensando que en la primera rueda cayeron goleados por 4-0 en el estadio Monumental.

Tras la victoria ante Huachipato, así lo dejaron claro dos de sus jugadores. Federico Pereyra y Guillermo Orellana conversaron con TNT Sports sobre lo ocurrido en el CAP y ahí abordaron la chance de que Colo Colo llegue como campeón.

El defensor no entró en detalles, pero no escondió su deseo de que el Cacique esté listo en su visita al puerto. "Ojalá, por el año que han tenido ellos y que no esperen hasta el final", lanzó el zaguero.

Pero quien no escondió las ganas de que los albos celebren antes fue el arquero Guillermo Orellana. "Esperamos que sí, respetando al rival de turno", recalcó. "Y si no, lo vamos a tomar como una final", cerró.

Coquimbo Unido alcanzó a Deportes Antofagasta, que tiene un partido pendiente con Palestino, dejando al rojo vivo la lucha por evitar el descenso. Deportes La Serena está a un punto y Universidad de Chile a tres, con ambos enfrentándose este domingo. Cualquier cosa puede pasar.

