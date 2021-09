Emiliano Gabriel Vecchio desató una tormenta el fin de semana patrio, luego de que reconociera que quiso favorecer a Unión Española cuando la enfrentó con la camiseta de Colo Colo, en la última fecha de Campeonato de Transición 2013.

La idea era que los hispanos ganaran el último partido y de esa manera aseguraran el título nacional, por sobre lo que pudiera hacer el otro aspirante, Universidad Católica. Desde el cuadro cruzado y el Cacique llovieron las críticas.

"Por el amor que yo tengo a Unión Española y porque era el rival nuestro (la UC), no le iba hacer ningún gol (...) Los córners los lancé un poquito pasados", sentenció el Topo en la distendida entrevista que concedió a Sports Center Argentina de ESPN.

La historia salpicó a todo el plantel y cuerpo técnico del Cacique esa temporada. Pero especialmente a Hugo González, entrenador interino de los albos y quien tomó aire antes de hacer sus descargos, en diálogo exclusivo con Redgol.

Hugo González y el Caso Vecchio



"Es un tema de él. Aquí no hay otro tema de fondo en lo que habla él. Y no lo dijo tan así, lo dijo en tono medio jocoso. Él quería que ganar Unión, parece. Pero ahí nadie se dio cuenta. Quién va a estar de acuerdo con jugar para atrás", es la primera réplica de Hugo González.

"Yo estaba en interinato y soy formado y criado en Colo Colo. A mí me da lo mismo, yo quiero que el equipo gane. Obviamente los que me conocen, saben cómo soy y que quiero ganar hasta cuando estoy equivocado. Pero una situación como dijo Emiliano, que se haga cargo él de las palabras que dijo, porque enloda a todos los que estábamos ahí en ese momento", sentencia uno de los formadores de Arturo Vidal.

González espera que Vecchio aclare sus palabras. "Yo creo que va a haber una réplica de él, en ese sentido. Él va a dar a conocer que no lo dijo en ese tono. Si casi le pusieron las palabras en la boca: 'Ah, entonces los córners iban un poco pasados'", subraya.

"Lo que quería Vecchio era otra cosa: que ganara Unión. Pero de ahí a tirar para la cola, no. No hubiese jugado. Se hubiese salido o se habría hecho el lesionado, o algo por el estilo. Pero yo creo en las personas, sé que son profesionales y no dudo que si hubiese tenido la posibilidad de hacer un gol, lo hubiera hecho igual. No va por ahí el tema", remarca el Puma.

El ex defensor que fue campeón con Colo Colo y jugó en la selección chilena ensaya una defensa del Gordo. "Yo confío en las personas. En las palabras que pudo haber dicho son más como que le pusieron... por eso el periodista dice 'ah, los córners iban un poquito pasados' y él dijo que sí. Pero no tenga dudas de que no es el pensamiento de Vecchio. En esa época, lo que yo pude conocer de él, se notaba que era un buen gallo", explica.

Finalmente hace un llamado a que Vecchio rectifique sus dichos. "Él se tiene que hacer cargo de sus palabras. Nosotros queríamos ganar y ganar todos los partidos. En Primera hay que ganar todos los partidos. Los empates no sirven, sobre todo en Colo Colo", completa González.