El delantero argentino Juan Martín Lucero reconoció que en el Cacique "es donde mejor me he sentido" y explicó el equilibrio que encontró en el Monumental, algo que hoy lo tiene como el goleador del Campeonato Nacional. Además, el Gato se desmarcó del papel de "sucesor" del legendario Esteban Paredes y se sumó a las súplicas por el aforo.

Colo Colo camina a paso firme rumbo al título del Campeonato Nacional 2022 y varios creen que solo algo extraordinario le arrebatará la corona de las manos a los albos. Eso sí, al momento de resaltar los puntos altos de la campaña un nombre que sí o sí sale al baile es el de Juan Martín Lucero.

El Gato lleva 20 goles desde que llegó este año al Cacique y se ubica como el goleador del balompié criollo junto a Fernando Zampedri, y recientemente él mismo explicó lo que hay detrás de su tremendo nivel. Donde confiesa que el Estadio Monumental es su lugar en el mundo.

Lucero conversó con el programa F90 de ESPN Chile y al ser consultado sobre si está o no en el mejor momento de su carrera reconoció que “la verdad es que me siento así, este es el equipo en donde mejor me he sentido en un año, creo que en Colo Colo he encontrado un equilibrio".

Tras eso, el delantero argentino de 30 años detalla que ese balance es todo ámbito, en lo "deportivo, mental y personal", donde también apunta que "eso hace que el rendimiento de uno en la cancha sea bueno y piense solamente en jugar".

"Creo que la maduración siempre dicen que llega a los 30, 29 o 28 años en algunos jugadores, pero en mi caso creo que este es el mejor año que me siento en general, tanto en la maduración, en lo deportivo, físico, futbolístico, profesional, entonces eso hace que mi rendimiento se vea reflejado en la cancha”, complementó.

Juan Martín Lucero alcanzó un registro de 20 goles en un año con la camiseta blanca y el último en hacer eso fue el legendario Esteban Paredes en varias temporadas, por eso mismo es que varios se animan a postularlo como el sucesor del goleador histórico de Primera División, pero el Gato se desmarca de ese papel.

“No, esos jugadores para mí nunca tienen sucesores, nunca los encuentro porque hacen historia y marcan caminos que por más que venga quien venga y hagan lo que hagan creo que esos jugadores van a tener el respeto de la gente, del club, de los hinchas, toda la vida", apuntó de entrada.

Para cerrar, Lucero resalta que eso pasa "porque dejaron marcas que no se pueden borrar ni tapar. Sí por ahí puede venir otro, que intentará hacer lo mismo o hará más, pero también va a quedar marcada esa historia y será una diferente, esos jugadores no tienen reemplazo jamás, y eso es lo lindo del fútbol, que cada uno puede ir marcando su camino y siempre será ese, todos nos recuerdan por lo que hicimos y esos jugadores no tienen gente que los tape”.

"Estamos esperando poder jugar a estadio lleno"

Colo Colo puso el grito en el cielo hace algunos días y ha estado exigiendo constantemente que el aforo del Estadio Monumental sea aumentado. Todo comenzó con una carta suplicando al Minsal, y tras eso con varias campañas y mensajes de jugadores y del mismísimo Gustavo Quinteros le han dado mayor cobertura a su solicitud. Algo por lo que también le preguntaron a Juan Martín Lucero en F90 de ESPN.

“Cuando llegué por momentos nos tocó jugar con un aforo que tenían permitido y lo máximo eran 30 mil personas, y ahora llamativamente lo que pasa es algo que siempre nos preguntamos y no lo podemos entender, sé que la salud está primero obviamente para todo el país, pero hay cosas que no tienen sentido, y hay veces que llama la atención", apuntó de entrada.

Después, el Gato resalta que "parece raro, porque ahora estamos jugando con 10 mil personas cuando tenemos un estadio que supera los 45 mil espectadores, y sin ir más lejos otros equipos que tienen capacidad de 12 mil personas te juegan con 10 mil igual, o los recitales, que son en lugares cerrados, los cines, el shopping, entonces no tiene tanto sentido".

"Sabemos que la gente quiere ir a disfrutar de un espectáculo igual que los que van al cine o un recital, tienen el mismo derecho, pero más que nada creo que no es justo. Si bien eso nos afecta, pero más que nada para la familia que quiere ir con sus hijos el fin de semana a la cancha a ver solamente un espectáculo de fútbol, que es al aire libre. Creo que todos, jugadores, plantel y la gente estamos esperando poder jugar a estadio lleno o por lo menos con un aforo que sea similar al de todos”.