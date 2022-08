Siete de diez expertos del fútbol chileno anticipan que, si no pasa nada raro, Colo Colo será campeón del Campeonato Nacional: "No hay competencia"

Colo Colo consiguió una ajustada victoria por 1-0 ante Deportes Antofagasta a pesar de pasarles por encima en el Estadio Monumental y se afirmó como líder exclusivo de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional 2022 con seis puntos de ventaja, con lo que sigue firme en su camino rumbo al título del fútbol chileno.

Algunos creen que por supremacía el Cacique lo logrará sí o sí, y algunos prefieren ser cautelosos. Por eso, Paulo Flores y RedGol tomaron contacto con diez expertos del balompié criollo para conocer sus opiniones al respecto, y desde ya siete de ellos firman que los pupilos de Gustavo Quinteros se llevarán la corona.

Por ejemplo, el periodista Marco Sotomayor es el más seguro de todos. Sin pelos en la lengua, no se hace problemas para reconocer que el albo “hace meses que es campeón, una vez que la Universidad Católica quedó afuera de carrera Colo Colo aseguró el título prácticamente".

Tras eso, destaca que "independiente de que le haya ido mal en Copa Libertadores y Sudamericana, es el equipo más sólido, con un funcionamiento muy definido, lo viene trabajando Quinteros hace varias temporadas, así que no me cabe duda que van a ser campeones”.

Con respecto a sus más cercanos perseguidores, el rosto de Círculo Central los aplaude, pero también advierte que no les alcanza. “Son propuestas interesantes, pero son equipos, primero, de planteles muy cortos y, segundo, son planteles que no están acostumbrados a la presión de estar liderando el campeonato. Yo creo que Ñublense y Curicó les da para ser protagonistas, pero no campeones”, lanzó.

El caso de Eddio Inostroza es el mismo, la confianza es ciega en el Eterno Campeón. “Sí, no hay duda. Con lo potente que está le basta un gol para ganar, por eso necesitaba otro y lo hubiese echo, pero va a ser campeón de todas maneras”.

Yeyo, que vistió la camiseta alba entre 1977 y 1983, fue consultado sobre si alguno de los demás equipos en pelea podrá dar la sorpresa, y su respuesta es rotunda. “No, es mucha la ventaja que tiene ya sobre el resto de los equipos, es el equipo más potente de todas maneras, Ñublense viene bien y todos los otros vienen haciendo su trabajo, pero es demasiada la ventaja”.

Incluso algunos nombres destacados del archirrival, Universidad de Chile, piensan que el título se quedará en Macul. Es el caso de César Vaccia, quien destaca que "deben sentirlo, pero no lo pueden expresar por un tema de experiencias anteriores. No olvidemos que el campeonato que les gana Católica estaban a seis o siete puntos, y al final por esas cosas que tiene el fútbol terminaron cediendo el campeonato".

"Yo creo que no quieren pasar por esa experiencia, aunque lo deben sentir, pero no lo van a decir públicamente hasta que ya realmente sean campeones. Lo veo bien sólido a Colo Colo. Con un modelo de juego, con buenos jugadores, no veo qué podría amargarlos. Podría ser Ñublense, pero ellos tienen un plantel más corto, entonces eso va a tomar mucho peso en la última fecha”, concluyó el bicampeón con el Romántico Viajero.

Por otra parte, el destacado preparador físico Manuel Astorga apunta que lo lograrán “fundamentalmente por el trabajo que ha echo Gustavo Quinteros, donde con el trabajo precompetitivo y una buena pretemporada empezó a diagramar cual era su esquema para tener un equipo estable permanentemente".

"Más allá de las lesiones que ha tenido, donde le ha tambaleado la última línea, fundamentalmente por Amor que para mí era el mejor central de la competencia cuando estaba jugando, para que decir lo de César Fuentes, gran dupla como volante central junto a Pavez, y también con la partida de Solari. Pero yo creo que por esa parte en la competencia local le alcanza a Colo Colo para poder salir campeón, y que no se les lesione alguien más a Quinteros", añade.

Y para cerrar resalta que "creo que se superan las dudas que se tenían con respecto al soporte físico, se hablaba que Colo Colo caía en los segundos tiempos y creo que eso también lo ha superado”.

Ricardo Dabrowski es otro que piensa que la corona se irá a la Ruca. “Los números lo podrían indicar y yo vengo diciendo hace rato que Colo Colo, para mí gusto, no tiene un rival que pueda complicarlo", explicó.

"Tiene un gran plantel, un buen funcionamiento, y ante Antofagasta a lo mejor no hizo un partido brillante, pero con un gol alcanza para ganar y creo que está siendo muy sólido a nivel de resultados y eso, si los demás rivales se van cayendo, hoy hasta Católica esta lejos. Entonces me parece que, sin menospreciar al resto de los rivales, pero Colo Colo va cómodo y de no mediar nada raro va a ser campeón”, vaticina.

Osvaldo Hurtado, ante la pregunta si alguien le arrebatará el trofeo a los albos, tampoco duda. “No, ninguno. Porque está muy sólido, ayer si hubiesen estado un poco más finos podrían haber echo cinco, con un Lucero prendido, las líneas muy parejas en rendimiento y tiene variantes”, lanza.

“Va a ser muy difícil, tienen seis puntos de ventaja. Me encantaría que Ñublense o Curicó lo logren, por lo dos técnicos que creo que han tenido hasta poco reconocimiento porque han realizado una labor enorme, y aunque a algunos les molesta cuando los técnicos chilenos hacen este tipo de campañón y están todos esperando que se caigan, pero lo hace alguien de afuera todos lo aplauden, entonces ellos no han tenido el reconocimiento y me gustaría felicitarlos a los dos, de todo corazón, y desearles suerte para lo que queda de torneo, pero Colo Colo está en carrera lanzada y así es muy difícil”, cerró.

Jaime Vera es quien cierra el bloque de los que creen que sí o sí Colo Colo será campeón al final del torneo, y también se tira a la piscina con su pronóstico. “Yo creo que va encaminado al título, así como se han ido dando las cosas me parece que cada vez que juega se ve más seguro, así que es uno de los candidatos primordiales para ser campeón”, dijo.

Sobre las opciones que tienen otros de alcanzar a los albos, el Pillo deja en claro que “así como se ve, difícil. A pesar de que Ñublense y Curicó han tenido buenas campañas, pero Colo Colo se ve bien, yo creo que es un candidato absoluto para ser campeón”.

Sobre las razones que tienen para ser campeones, Vera apunta que "han sido el más regular, y los puntos lo dicen. Esto es estadísticas y las estadísticas dicen que ellos han sacado más puntos, por eso es que están punteros”.

Los otros tres tampoco les sacan el título de las manos, pero el historial invita a ser cautos

Los otros tres expertos del fútbol chileno consultados por RedGol acerca de las altas probabilidades que tiene Colo Colo de ser campeón no se mostraron contrarios a esta opción o reconocieron que es imposible, porque son conscientes del gran presente albo, pero la experiencia invita a mantener la calma todavía.

En el caso del psicólogo deportivo Enrique Aguayo, señala que todavía no aseguran la corona y resalta que "tienen un profesor experimentado que sabe que mientras matemáticamente puedan perder el título, se puede dar, es una opción entrar en una racha negativa".

"Pero sí creo que los que tienen que pelearle el título, al no sumar van dejando cada vez más la sensación de que es difícil que lo pierdan. Pero con la experiencia del cuerpo técnico y de varios de los jugadores, hay que esperar que termine", cerró.

Rodrigo Gómez también da su opinión al respecto y apunta que “esto sigue siendo fútbol y aventurarse con un campeón cuando quedan varias fechas por jugarse es complicado", pero también tiene claro que con "la consistencia, solvencia, el plantel y el momento que vive Colo Colo, es muy difícil que no sea campeón".

"Lo que ha mostrado en los últimos partidos, me parece que contra Antofagasta fue muy superior y en los anteriores no fue tan superior pero había logrado ganar de buena forma sin jugar bien, me parece a mí que indudablemente, de no pasar algo extraordinariamente raro, que pasa en el fútbol, Colo Colo sí es el candidato a ser campeón esta temporada”.

¿Y le alcanza a los que lo siguen? “Hay que considerar que no hay otro torneo, Colo Colo está enfocado 100 por ciento en el torneo oficial y tiene prácticamente a todos los jugadores en buenas condiciones, solo falta que vuelvan Amor y Fuentes, Amor vuelve luego y Fuentes va a ser un poco más largo, pero tiene un plantel muy rico y pueden preparar semana a semana los partidos, entonces me parece que la ventaja de plantel, de jerarquía y de los puntos son muy grandes como para no ser campeón", aunque vuelve a insistir en que "esto sigue siendo fútbol”.

Finalmente, el periodista Sergio Gilbert apunta que “sentirse campeón yo creo que es difícil saberlo. Ellos sienten que tienen la primera opción y un camino recorrido, además se sienten con la seguridad de ser los que están jugando de mejor manera colectiva e individualmente".

Eso sí, advierte que "ellos saben también que tienen algunas falencias, hay algunas cosas que pueden de repente cambiar un poco el panorama, pero obviamente ellos tienen la pachorra ya de sentirse, más que campeones, seguros de lo que están haciendo”.

Así, concluye destacando que “yo creo que en el fondo la gran ventaja que tiene Colo Colo es la regularidad que no ha exhibido ni Ñublense, Curicó, Palestino, Cobresal, Unión y los equipos que vienen detrás, entonces si uno lo analiza desde esa perspectiva y lo proyecta, es difícil que lo bajen".

"Ahora, uno ve la tabla y hay muchos puntos de diferencia, pero siempre hay que recordar que las victorias son tres puntos y los empates es uno, entonces empatar de repente también te favorece. No sabemos en qué minuto se puede estrechar esto y Colo Colo tiene una fase final donde precisamente va a enfrentar a Ñublense por ejemplo en la última fecha, entonces vienen partidos importantes, con la Católica por ejemplo, que siempre es una instancia en la que Colo Colo puede ganar o dejar puntos, entonces hay que ir con cuidado con eso, yo creo que tiene la primera opción, pero todavía no está resuelto”, finalizó.