Un popular cántico de la barra de Colo Colo profesa que seguir al albo es "la pasión del pueblo", donde los hinchas que llenan el Estadio Monumental gritan a todo pulmón que "desde un cura hasta un ladrón" son dignos hinchas de lucir los colores blanco y negro, y en esta pasada es el artista Alejandro Moreno quien se robará todas las miradas, pero no solo en Chile.

De seguro que por ahí hay varios artistas que se inspiran en el Cacique al momento de plasmar sus obras, pero Moreno irá más allá de eso y traspasará fronteras para que sus trabajos, con varios cracks de ayer y hoy de los albos, lleguen hasta el mismísimo Museo del Louvre en París, Francia.

Pablo Solari, Maximiliano Falcón, Esteban Paredes o el legendario equipo que alzó la Copa Libertadores 1991 son algunas de sus múltiples piezas inspiradas en el Eterno Campeón, y en conversación con Dale Albo confesó que pronto estará en el museo nacional francés.

"He hecho exposiciones más afuera que dentro de Chile y, a fin de mes, estaré en el Museo du Louvre, donde se invita a distintos pintores del mundo y soy el único de Sudamérica hasta el momento", explica.

Tras eso, destaca que "ahí voy a presentar algunas obras mías del 1 al 4 de septiembre”, entre las cuales, obviamente, no se olvidó de su amor por el Cacique para pensar en cómo estará basada su exposición.

“Tengo pensado hacer algo relacionado a Colo Colo. Siempre he estado ligado al Colo, desde chico. Soy coleccionista de camisetas hace 30 años, soy socio, accionista y siempre voy al estadio. Voy a exponer alguna obra allá, estoy definiendo todavía”, apuntó Moreno, que definió a Marcelo Espina como su gran ídolo.

Como dice otra popular frase de la barra colocolina, "desde la cuna hasta el cajón", y Moreno es uno de esos casos. Toda su familia es fanática a rabiar del albo, y él ha tenido la chance de hacer trabajos para el Pablo Solari, Arturo Vidal y el legendario Esteban Paredes.

“A jugadores de Colo Colo, le hice uno al Pibe (Solari), el del gol de la salvación y se lo entregué. A (Esteban) Paredes, le tengo dos cuadros que tiene que venir a buscar y también a Arturo Vidal le he pintado como 3 cuadros. También le hice uno a su mamá que sale con él”. Pero deja en claro que su meta es hacerle uno a Marcelo Barticciotto y a Leonardo Gil.

Finalmente, reconoció que uno de sus grandes sueños, más allá de ir hasta el mismísmo Mouseo del Louvre, es poder hacer una exposición en el Estadio Monumental. “Estoy haciendo la colección de cuadros como para tener el stock y hacer una exposición. No he llegado a ningún acuerdo ni instancia a nivel dirigencial, pero me encantaría hacer una exposición en el hall del estadio”, cerró.