Cristián Zavala está disfrutando de uno de los mejores momentos desde que llegó a Colo Colo. La Bala ha sido fundamental para los últimos dos triunfos del Cacique ante Huachipato y Universidad de Chile, marcando un gol y desarmando a la defensa rival para romper el empate.

Luego de haber llegado desde Deportes Melipilla, el extremo ha luchado para ganarse un lugar como titular. La primera rueda no fue la mejor, pero tras la salida de Pablo Solari ha hecho grandes méritos para tener más protagonismo.

Este jueves en conferencia de prensa, Cristián Zavala dio detalles de su alza. "Hace algunos meses me estoy sintiendo bien, me relaciono mejor con mis compañeros y entiendo el juego. Eso hace que hayan visto una mejor versión de mí, aunque me falta mucho todavía".

De hecho, el delantero no escondió sus ganas de ser titular en los albos. "Nosotros trabajamos día a día, el grupo es muy humilde y bueno para trabajar. Yo puedo dar consejos y ellos a mí, así vamos todos sumando".

Los consejos de Gustavo Quinteros y Gabriel Costa que tienen en alza a Cristián Zavala

Cristián Zavala ha aprovechado las oportunidades que se le dieron en Colo Colo tras la salida de Pablo Solari y ha mostrado un alza en su juego. Mérito de ello han sido dos integrantes del Cacique: Gabriel Costa y Gustavo Quinteros.

El extremo aseguró que el peruano-uruguayo le ha dado consejos que le han servido dentro de la cancha. "Gabi Costa me ayuda bastante, me aconseja mucho. Esto es así, trabajamos como si fuéramos uno, buscando lo mejor para el club".

Pero eso no fue lo único, ya que al ser consultado por el puesto que más le acomoda, reveló que Gustavo Quinteros le dio unas palabras que lo han motivado. "La verdad, me es indiferente la zona. Lo que me ha dicho Gustavo en los últimos partidos es que me divierta nomás, que si llega a pasar el lateral, que lo siga. Para adelante, solo que me divierta y me siento bien con eso".

En esa misma línea, el extremo recalcó que espera ganarse. un lugar en el once titular del Cacique. "Donde he estado, apunto a jugar, ganarme el puesto. Eso es lo que quiero, pero siempre paso a paso", sentenció.

Cristián Zavala lucha a diario para agarrar la camiseta de estelar en Colo Colo y no soltarla más. Su nivel va en alza y los albos lo celebran, esperando que siga así para acercarse cada vez más a los títulos del Campeonato Nacional y la Copa Chile.