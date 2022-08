Cristián Zavala empieza a tomar mayor protagonismo en Colo Colo. La penúltima fecha anotó el gol del triunfo contra Huachipato y ante la U, en el Superclásico, ingresó comenzando el segundo tiempo para ser una figura importante del Cacique.

El delantero fue protagonista en el segundo gol del Popular, cuando encaró en el área pero no quiso pegarle al arco con la zurda, por lo que prefirió habilitar a Agustín Bouzat, quien fue el que le dio el pase definitivo a Leonardo Gil.

Al respecto, el ex Melipilla habló de esa jugada. "No podía acomodarme, incluso es algo que trabajo, la diagonal y el remate de zurda. En el partido nunca se me da o nunca me atrevo", explicó en charla con Radio Futuro.

Luego agregó que "justo vi al Chiqui (Bouzat) que estaba solo y se la di a él porque justo le quedaba al perfil, yo pensé que le iba a pegar al arco y tiró el centro".

También habló de lo que fue su suplencia, algo que lo sorprendió. "Entrené toda la semana de titular, llegó el día del partido, dieron el once y no partía jugando. Quería jugar, me quedó ahí la espinita de no poder jugar el primer Superclásico en el Monumental, así que solo quería entrar", manifestó.

Asegura además que es una historia conocida. "El año pasado me pasó lo mismo, entraba todos los segundos tiempos y así poder hacer algo, pero nunca se me daba de titular. No sé qué es lo que ven los técnicos, pero me ven más maduro y ahí ya entro y no la suelto más. Estoy esperando ese momento".

Cuenta Zavala que desde la banca le piden gozar su profesión: "Hace cuatro semanas me vienen diciendo lo mismo, entra y diviértete. Haz lo que tú quieras, encara y vuelve a recuperar cuando tengas que volver, pero diviértete".

Finalmente indicó lo que es la opción de ser campeón, cuando restan 10 fechas. "El año pasado a los muchachos no se les dio, entonces estamos todos en esa sintonía, todo el club. Estamos todos en el mismo rumbo", finalizó.