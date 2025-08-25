El inicio del US Open no solo trajo emociones en cancha, también movió el tablero del ranking ATP.
Pese a quedar eliminado en primera ronda, Nicolás Jarry sigue siendo el número uno de Chile y, de hecho, subió un puesto para ubicarse 102° del mundo.
Pero el salto más importante lo dio Alejandro Tabilo, que escaló cuatro peldaños y se posicionó 122°, justo antes de su debut en el último Grand Slam de la temporada.
Garin y Barrios también suman
Cristian Garin subió un puesto y quedó 126°, mientras que Tomás Barrios también avanzó uno para situarse 134°. Cabe recordar que ambos fueron eliminados en la qualy del último Grand Slam del año.
En tanto, Matías Soto se mantiene como el quinto chileno mejor ubicado, en el 272°.
El panorama completo del tenis chileno
Así quedó el ranking de los principales representantes nacionales:
- Nicolás Jarry (102°)
- Alejandro Tabilo (122°)
- Cristian Garin (126°)
- Tomás Barrios (134°)
- Matías Soto (272°)
- Daniel Nuñez (773°)
- Benjamín Torrealba (906°)
- Nicolás Villalón (981T°)
- Diego Fernández (1068°)
- Nicolás Bruna (1097T°)
- Bastián Malla (1171°)
- Ignacio Antonio Becerra (1274°)
- Amador Salazar (1275T°)
- Benjamín Torres (1799°)
- Miguel Ángel Cabrera (1996T°)
- Alejandro Bancalari (2167T°)