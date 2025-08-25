El inicio del US Open no solo trajo emociones en cancha, también movió el tablero del ranking ATP.

Pese a quedar eliminado en primera ronda, Nicolás Jarry sigue siendo el número uno de Chile y, de hecho, subió un puesto para ubicarse 102° del mundo.

Pero el salto más importante lo dio Alejandro Tabilo, que escaló cuatro peldaños y se posicionó 122°, justo antes de su debut en el último Grand Slam de la temporada.

Garin y Barrios también suman

Cristian Garin subió un puesto y quedó 126°, mientras que Tomás Barrios también avanzó uno para situarse 134°. Cabe recordar que ambos fueron eliminados en la qualy del último Grand Slam del año.

En tanto, Matías Soto se mantiene como el quinto chileno mejor ubicado, en el 272°.

El panorama completo del tenis chileno

Así quedó el ranking de los principales representantes nacionales: