Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
tenis

Sacudida en el ranking ATP: Jarry se mantiene líder, Tabilo sube fuerte y Garin no se queda atrás

El ranking ATP de los chilenos llegó con novedades tras el arranque del US Open.

Por Javiera López Godoy

Alejandro Tabilo, Nicolás Jarry y Cristian Garin
© Getty/PhotosportAlejandro Tabilo, Nicolás Jarry y Cristian Garin

El inicio del US Open no solo trajo emociones en cancha, también movió el tablero del ranking ATP. 

Pese a quedar eliminado en primera ronda, Nicolás Jarry sigue siendo el número uno de Chile y, de hecho, subió un puesto para ubicarse 102° del mundo.

Pero el salto más importante lo dio Alejandro Tabilo, que escaló cuatro peldaños y se posicionó 122°, justo antes de su debut en el último Grand Slam de la temporada.

Alexandra Eala rompe los pronósticos y consigue histórica victoria ante la 14° del mundo en el US Open

ver también

Alexandra Eala rompe los pronósticos y consigue histórica victoria ante la 14° del mundo en el US Open

Garin y Barrios también suman

Cristian Garin subió un puesto y quedó 126°, mientras que Tomás Barrios también avanzó uno para situarse 134°. Cabe recordar que ambos fueron eliminados en la qualy del último Grand Slam del año.

En tanto, Matías Soto se mantiene como el quinto chileno mejor ubicado, en el 272°.

Sinner confiesa que estuvo a punto de dejar el tenis antes de los 23 años: “Le dije a mis padres…”

ver también

Sinner confiesa que estuvo a punto de dejar el tenis antes de los 23 años: “Le dije a mis padres…”

El panorama completo del tenis chileno

Así quedó el ranking de los principales representantes nacionales:

  1. Nicolás Jarry (102°)
  2. Alejandro Tabilo (122°)
  3. Cristian Garin (126°)
  4. Tomás Barrios (134°)
  5. Matías Soto (272°)
  6. Daniel Nuñez (773°)
  7. Benjamín Torrealba (906°)
  8. Nicolás Villalón (981T°)
  9. Diego Fernández (1068°)
  10. Nicolás Bruna (1097T°)
  11. Bastián Malla (1171°)
  12. Ignacio Antonio Becerra (1274°)
  13. Amador Salazar (1275T°)
  14. Benjamín Torres (1799°)
  15. Miguel Ángel Cabrera (1996T°)
  16. Alejandro Bancalari (2167T°)
Lee también
Es chileno, trabaja con el DT que quiere Colo Colo y cuenta la idea de sus equipos
Colo Colo

Es chileno, trabaja con el DT que quiere Colo Colo y cuenta la idea de sus equipos

Ex Barça recuerda el rol de Pellegrini en el peor momento de su carrera
Chile

Ex Barça recuerda el rol de Pellegrini en el peor momento de su carrera

La confesión de Zampedri tras la lesión y el gol: "Se me acerca Gary..."
Universidad Católica

La confesión de Zampedri tras la lesión y el gol: "Se me acerca Gary..."

Revelan relación de ex de Medel con hermano de icónico goleador
Chile

Revelan relación de ex de Medel con hermano de icónico goleador

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo