¡Otra baja para Gustavo Quinteros! Brayan Véjar finaliza contrato y deja Colo Colo

El cuadro de Colo Colo podría sufrir un éxodo importante de jugadores durante el venidero mercado de pases. Esto, porque ya se confirmó la rescisión de contrato con el delantero argentino Nicolás Blandi y también, la partida del volante Brayan Véjar.

Fue el propio gerente deportivo de Blanco y Negro, Daniel Morón, quien confirmó el adiós del jugador, quien finaliza contrato el 4 de agosto y no será renovado, ya que no está en los planes del técnico Gustavo Quinteros.

"Véjar cumple su contrato el próximo 4 de agosto y ya está avisado de su no renovación", manifestó Morón en conferencia de prensa.

El jugador se suma al defensa Felipe Campos, quien también finalizó su vínculo con el Cacique y no fue renovado y el delantero Felipe Fritz, quien fue enviado a préstamo a Curicó Unido.

Véjar llegó el 2016 a Colo Colo pero nunca pudo consolidarse y ser titular. Por lo mismo, fue enviado a préstamo a Palestino el 2019 y tras una buena campaña retornó a los albos el 2020, pero nuevamente no pudo afirmarse y fue relegado por los técnicos. Ya este 2021, Quinteros no lo tenía en consideración y por lo mismo, la dirigencia decidió no renovar su contrato.

El volante deja al Cacique el 4 de agosto (Agencia Uno)

Posibles partidas

Al adiós de Campos, Fritz, Blandi y Véjar, se sumarían Martín Rodríguez y Juan Carlos Gaete. El primero tiene una importante oferta desde Turquía y la propia dirigencia de ByN reconoció que es difícil que puedan retener al jugador quien tiene cláusula de salida.

Mientras que por Gaete llegó al Monumental una oferta de Cobresal, club que también es dueño del pase del jugador y en la dirigencia están afinando los detalles de la salida.

Un mercado de pases que asoma movido para Colo Colo donde deja partir jugadores, pero a su vez, libera un cupo de extranjero donde la dirigencia podría darle en el gusto al técnico con el tan ansiado delantero que espera.