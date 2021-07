La sentida despedida de Felipe Campos de Colo Colo: "Nunca pensé recibir tanto cariño"

Pese a que no fue uno de los referentes del club, el defensor Felipe Campos se ganó el cariño de los hinchas de Colo Colo, quienes le han ofrecido muestra de su amor tras su partida del club.

El contrato del ex Palestino no fue renovado y se va del Monumental, estadio que visitó este martes, debido a que la dirigencia de Blanco y Negro le preparó un homenaje al zaguero.

Campos recibió un galardón y se mostró muy contento por el reconocimiento que tuvo tras sus años en el conjunto blanco, pese a que no sigue en la institución.

"Me he sentido súper tranquilo, nunca pensé recibir tanto cariño como el que recibí. Por ahí la única forma que lo he recibido ha sido por redes sociales, en este caso con la gente, pero no, muy contento, muy lleno, la verdad es que nunca pensé en llegar a esto. Agradecido por la gente y el hincha por tanto cariño, estoy muy feliz", indicó el Murci.

El homenaje a Campos

Felipe Campos, además, recordó los momentos que le tocó vivir en Colo Colo, donde fue campeón, y también vivió la sufrida lucha por no descender en el torneo pasado.

"Me tocó la parte buena que fue salir campeón, como también pelear un descenso, así que me voy con todos los sentimientos que pueden haber en el ser humano. Colo Colo es el club que amo y que me dio todas esas posibilidades, sean buenas o malas. Siempre voy a tomar esto como un aprendizaje. Me siento feliz de haber estado en esta institución", señaló.

Ahora el defensor busca club, y una de las opciones que tiene es recalar en Atlético Tucumán, de Argentina.