La guadaña afilada de Gustavo Quinteros: ya "cortó" a 22 jugadores de Colo Colo

El entrenador argentino nacionalizado boliviano Gustavo Quinteros llegó a Colo Colo para salvar al equipo del descenso, y logró el objetivo, luego de que el equipo lograra la permanencia en Primera tras la nefasta campaña 2020.

Con la meta en el bolsillo el ex defensor central agarró fuerza en el Monumental, sintiendo un gran respaldo de la concesionaria Blanco y Negro, que además le pidió al DT que "limpiara" el plantel.

Fue así que bajo la era de Quinteros en Colo Colo se vivió una etapa de cambios, y la reestructuración del plantel así lo demuestra, porque desde su arribo ya se han ido 22 jugadores, y pueden ser más.

Hubo casos muy emblemáticos, debido a que tras el triunfo ante Universidad de Concepción se fueron casi todos los referentes de la plantilla, porque dejaron el equipo Esteban Paredes, Julio Barroso, Matías Fernández, Jorge Valdivia, entre otros.

La situación más controversial fue la de Barroso, porque pese a que Quinteros pidió que se quedara, en el directorio de ByN no estuvieron de acuerdo y terminó yéndose a Everton.

Paredes y Valdivia, dos de los casos más emblemáticos - AgenciaUno

Pueden irse más



Si bien desde la llegada del estratega se han ido muchos jugadores emblemáticos, también partieron muchos juveniles para que puedan sumar minutos, como son los casos de Alexander Oroz, Ethan Espinoza, entre otros.

Además, existe la situación de Nicolás Blandi, de nefasto rendimiento en Colo Colo, a quien le buscan la salida, y el propio Quinteros ya no cuenta con él.

"Con respecto a Blandi, lo mismo. No está a disposición, se mantiene lesionado. Lamentablemente, es un jugador que en el club no pudo nunca tener un nivel deportivo como para jugar y demostrar sus condiciones, al menos desde que estoy yo", dijo sobre el ex San Lorenzo.

Por último, en los próximos días se termina el contrato de Brayan Véjar, cuyo vínculo no será renovado, y se transformará en el cortado número 23 de Colo Colo en la era Quinteros.

Todos los "cortados" por el Colo Colo con Quinteros



Esteban Paredes

Julio Barroso

Matías Fernández

Jorge Valdivia

Juan Manuel Insaurralde

Pablo Mouche

Carlos Carmona

Miguel Pinto

Branco Provoste

Darío Melo

Felipe Campos

Ronald de la Fuente

Nicolás Maturana

Alexander Oroz

David Tati

Pedro Navarro

Ethan Espinoza

Matías Ferrari

Diego Orellana

Matías Colossi

Felipe Fritz

Juan Carlos Gaete.