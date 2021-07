De Tezanos lamenta la partida de Martín Rodríguez: “Le dio un salto de calidad al ataque de Colo Colo, es irremplazable”

Un inesperado remezón está provocando la eventual partida de Martín Rodríguez al Viejo Continente, porque es pieza fundamental en el andamiaje futbolístico de Gustavo Quinteros en esta nueva versión de Colo Colo.

En ese sentido, Manuel de Tezanos analizó en Deportes en Agricultura lo que significaría para el Cacique perder un jugador como Rodríguez y fue categórico: “es irremplazable” y no hay otro jugador como él en el plantel del Popular.

“(Leonardo) Valencia parece estar fuera por razones que no son estrictamente futbolísticas, no hay mucha claridad sobre su ausencia. Me parece que (Iván) Morales podría abrirse si llega un delantero o si van a buscar un jugador por fuera, (Gabriel) Costa quizás por izquierda”, partió diciendo.

“Pero la pausa, el salto de calidad que le dio Martín Rodríguez al ataque de Colo Colo no lo tiene dentro del plantel, es un jugador irremplazable. Al final, Quinteros fue rotando un montón de cosas sobre todo muchos cambios por la derecha y la posición de enganche, pero a Rodríguez no lo tocó nunca”, agregó.

En la misma línea, complementó Cristián Caamaño: “Sacó a (Pablo) Solari, sacó a (Marcos) Bolados de la titularidad, (Javier) Parraguez nunca más volvió y ni hablar de Valencia y (Ignacio) Jara. Los ubicó en distintas zonas en la cancha a Costa y Rodríguez, pero hablaba de la importancia que tenían ellos para Quinteros”.

Cabe mencionar que Rodríguez tiene una cláusula de salida de 250 mil dólares y que según trascendidos de prensa y el Altay SK del fútbol turco le está ofreciendo un contrato por tres temporadas con un sueldo sobre los 100 millones de pesos mensuales, cifra inalcanzable para Colo Colo.