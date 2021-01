Borghi sin piedad: "Los dirigentes de la U tenían un manual para destruir a un equipo grande y se lo vendieron a Colo Colo"

Colo Colo ha vivido algunos de los meses más complicados de su larga historia. Y pese a que el Cacique ha tenido una leve alza que le permitió salir del fondo de la tabla, lo cierto es que el fantasma de la B aún acecha a los de Macul.

Claudio Borghi, ídolo de los albos, conoce de cerca la realidad del equipo, por lo que en conversación con Redgol reveló que no le extraña el duro presente que vive hoy por hoy el Popular, comparándolo con Universidad de Chile:

"Los dirigentes de la U tenían un manual para destruir a un equipo grande y se lo vendieron a Colo Colo, porque pasaron a hacer las mismas cosas, los mismos errores. Es una acumulación de errores que no se pueden dar", lanzó el Bichi.

Borghi agregó que el hecho de que tanto azules como albos estén peleando por el descenso "no es raro si haces mal las cosas. Si haces bien las cosas es muy raro. Si haces mal las cosas están viviendo una realidad que la hiciste. Veamos lo que hicieron los dos equipos. Si enumeramos todos los cambios que hubo, todas malas conductas, lo de pasar seguro de desempleo, los cambios automáticos de entrenador".





El tetracampeón con los albos fue más allá e intentó poner en perspectiva la gravedad de la situación, dando a entender lo inédito que resulta lo que vive hoy el fútbol chileno:

"Les propongo que busquen dentro de los archivos en cualquier parte del mundo donde los dos clubes más grandes de un país están peleando el descenso o en partido definitorio en el mismo año, puede que ser que uno ande mal y el otro salga campeón. Acá estamos haciendo las cosas tan mal que los equipos más grandes de Chile estén peleando descenso", comentó.

Al Bichi no le extraña el momento que vive el Cacique.

En torno a los desafíos que la U y Colo Colo tienen por delante para lograr la hazaña de mantenerse en la división de honor, Borghi agregó:

"A partir de estos resultados, empiezas a sacar cuentas de lo que te sirve y no sirve. La U se va a dar cuenta que va a tener que salir a ganar los partidos. Lo de Colo Colo no es simple, enfrenta a la Calera, va a ser un partido complejo para ellos. Momento a momento van a tener que ir reculando para ver que necesitan para no irse a descenso o al partido para irte a segunda división", cerró.

La próxima "final" que tendrá el Cacique en la angustiante lucha por salvarse del descenso será este domingo a las 18:30 ante Unión La Calera, mientras que los azules enfrentarán a Coquimbo Unido mañana viernes a las 19:00 horas.