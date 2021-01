Claudio Borghi revela que le pidió la camiseta a Walter Montillo: "Me mandó un mensaje diciendo que es un gusto"

Walter Montillo volvió a la Universidad de Chile para tratar de conseguir cosas importantes y retirarse en el club del cual es un referente. Sin embargo, con la salida de Hernán Caputto su situación cambió y si bien mantendrá su promesa de terminar su carrera en el Romántico Viajero, lo hará a final de torneo.

Claudio Borghi es uno de los admiradores del juego de la Ardilla y no quiere que se retire aún: "No es un consejo, es un egoísmo mío. Me encanta verlo jugar, no solamente de ahora. Un jugador que hizo un esfuerzo para venir a jugar a la U de Chile, dejó Tigre, vino quizás a un país que conocía con el deseo de pasar más tiempo. Hace poquito tomó esta decisión y como es un hombre de palabra, que está bien educado, dijo 'no, me voy'", aseguró en Las Historias de Florete de RedGol.

El Bichi reveló que le hizo una particular petición el mediocampista a través de una de las personas que trabaja en la U: "Les voy a contar una intimidad, como Florete (Paulo Flores) soy coleccionista de camisetas. Yo no tengo cóntacto con él, no lo conozco personalmente, pero estando en la cancha le dije a una niña que trabaja en el club, 'hazme un favor, dile a Montillo que me encantaría tener su camiseta'".

Finalmente el campeón del mundo recibió una positiva respuesta: "Él gentilmente me mandó un mensaje, diciendo que es un gusto entregarme la camiseta y que yo le diga dónde y me la traería. Cuando pido una camiseta es porque tengo admiración por un jugador y no se la pido a todo el mundo".

Walter Montillo tiene contrato con la Universidad de Chile hasta fin de temporada

Borghi afirmó que la prenda estará en un sector privilegiado de su colección: "Va a ocupar un lugar importante. De la U tengo dos camisetas, una de un tal Salas, creo que se llamaba, uno que venía de Temuco, jugaba un poquito bien y tengo la camiseta de Leo Rodríguez. Ahora tendría la de Montillo".