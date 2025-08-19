La Supercopa pendiente entre Colo Colo y Universidad de Chile se ha transformado en un dolor de cabeza para el fútbol chileno, pero en especial para la ANFP.

El partido entre ambos, y que debió ser el primero en disputa de la nueva temporada del fútbol chileno, sigue siendo una incertidumbre y ahora mucho más por las noticias que aparecen.

Hasta hace unos días, se había propuesto el estadio Santa Laura para el 14 de septiembre, como el día ideal por parte de Carabineros, mientras que el ente rector del fútbol nacional lo tiene para el 13.

Otro estadio descartado para la Supercopa pendiente entre Colo Colo y U de Chile

Sin embargo, la Supercopa de Chile anota otra mala noticia y un nuevo golpe para la ANFP. Según informó Cooperativa Deportes, el recinto de Independencia fue descartado para el compromiso.

Como el encuentro es catalogado de “alto riesgo” por parte de las autoridades de la Región Metropolitana, como también de las policías, ha recibido la negativa, detalla la 93.3 FM.

Esto, incluso antes de la famosa “reunión de la mesa de programación” que estaba prevista para el miércoles 20 de agosto, para definir el futuro del partido que ahora cambia por completo el panorama propuesto para el fútbol chileno.

Otro estadio se cae para la Supercopa de Chile pendiente. Foto: Felipe Zanca/Photosport.

En ese sentido, el emblemático programa deportivo radial informa que ante este panorama asoman dos nuevas opciones, que en el pasado también habían sido desechadas.

El estadio Germán Becker de Temuco, como el Ester Roa de Concepción, entran como alternativas para recibir el partido.

Eso si, hay otro pero. Si los azules avanzan en la Copa Sudamericana, la fecha del 14 de septiembre corre peligro, y todo dependerá de la llave de vuelta ante Independiente.

Un Superclásico antes de otro pendiente

Eso si, tanto Colo Colo como Universidad de Chile se tendrán que ver las caras por la Liga de Primera. El duelo está programado para el domingo 31 de agosto, a las 15:00 hrs, en el Estadio Monumental.