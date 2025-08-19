Viviendo otro impecable momento en su carrera, Charles Aránguiz sigue brillando con su nivel en el fútbol chileno. Esta vez, el esperado retorno en U de Chile lo tiene cargado de éxito como uno de los mejores jugadores del torneo.

El ídolo azul se ha paseado por el mundo mostrando su talento y en Chile vistió cuatro camisetas: Cobreloa, Cobresal, U de Chile y Colo Colo. Precisamente, este último equipo encandiló al Príncipe en sus inicios.

Es que una antigua entrevista a El Mercurio, en 2006, el referente de la Generación Dorada confesó que su máximo ídolo en el fútbol era uno que brillaba en esos tiempos en el elenco albo de Claudio Borghi.

Charles y su “amor” por Colo Colo

Charles Aránguiz dio una entrevista cuando era jugador de Cobreloa y confesó que su ídolo en el fútbol era Matías Fernández, quien en ese tiempo brillaba como el mejor jugador de América con su campaña en Colo Colo.

Ante la consulta sobre su ídolo en el fútbol, el “14 de los blancos” aseguró que sus favoritos eran “Juan Román Riquelme, por su tranquilidad y calidad. En Chile me gusta Matías Fernández”.

Publicidad

Publicidad

“Quiero consolidarme, desarrollarme en Cobreloa y después salir al exterior. Tengo que aprovechar al máximo la oportunidad que me dio el profe Aravena (Jorge)”, reveló en ese entonces, sin saber la tremenda carrera que le esperaba por delante.

Hoy, Charles es fijo e ídolo indiscutido de U de Chile, club en el que fue campeón nacional y también de Copa Sudamericana, dejando atrás su otro trofeo logrado el 2009 con Colo Colo.

Publicidad